На Волині горіли сараї. ФОТО





Пожежі сталися 18 серпня, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС.



О 14:21 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Нуйно спалахнула дерев’яна господарська будівля. За декілька хвилин на місце виклику прибули рятувальники, які о 15:00 локалізували та о 15:45 ліквідували пожежу.



Також о 14:52 у селі Добре загорілася дерев'яна господарська будівля. Локалізували загорання о 15:30 та повністю ліквідували о 16:29 рятувальники з Каменя-Каширського.



Обидва випадки загорянь виникли через попадання грозового розряду блискавки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Нуйно та Добре Камінь-Каширського району горіли дві дерев'яні господарські будівлі.Пожежі сталися 18 серпня, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС.О 14:21 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Нуйно спалахнула дерев’яна господарська будівля. За декілька хвилин на місце виклику прибули рятувальники, які о 15:00 локалізували та о 15:45 ліквідували пожежу.Також о 14:52 у селі Добре загорілася дерев'яна господарська будівля. Локалізували загорання о 15:30 та повністю ліквідували о 16:29 рятувальники з Каменя-Каширського.Обидва випадки загорянь виникли через попадання грозового розряду блискавки.

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