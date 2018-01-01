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На Волині горіли сараї. ФОТО

На Волині горіли сараї. ФОТО
У селах Нуйно та Добре Камінь-Каширського району горіли дві дерев'яні господарські будівлі.

Пожежі сталися 18 серпня, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС.

О 14:21 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Нуйно спалахнула дерев’яна господарська будівля. За декілька хвилин на місце виклику прибули рятувальники, які о 15:00 локалізували та о 15:45 ліквідували пожежу.

Також о 14:52 у селі Добре загорілася дерев'яна господарська будівля. Локалізували загорання о 15:30 та повністю ліквідували о 16:29 рятувальники з Каменя-Каширського.

Обидва випадки загорянь виникли через попадання грозового розряду блискавки.

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Теги: пожежа, Волинь
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