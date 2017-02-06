«Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході
Сьогодні, 13:30
Очільник партії «Свобода» розповів про те, яким був Герой Василь Крищук, який загинув на Донбасі.
Про це на Олег Тягнибок написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 18 серпня на Донбасі загинув волинянин Василь Крищук, боєць 14 ОМБр.
«Сумуємо... Вчора, під Золотим на Луганщині загинув Побратим, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, свободівець з Волині Василь Крищук, псевдо «Скіт».
Василь віддав життя в бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога, яка відкрила вогонь зненацька. В бою було троє поранених. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка пройшла збоку від бронижилета», - йдеться у дописі.
Політик зазначив, що Василь Крищук народився 23 березня 1982 року, родом з Володимир-Волинського. За фахом – будівельник, закінчив Володимир-Волинське ВПУ.
Також чоловік був «переконаним націоналістом», активним учасником Революції гідності та вже з липня 2014 року пішов захищати Україну в лавах батальйону «Січ».
«Василь був людиною справи, виконавчий, як і належить солдату. У вільний час багато розповідав про сім’ю та часто критикував вузьколобість суспільства, байдужого до нашої історії та проблем сьогодення», - згадує нинішній командир 4-ї роти «Січ» Максим Морозов.
«Вдома у нього залишились любляча мати, дружина та двоє малолітніх дітей.
Вічна пам’ять! Герої не вмирають!» – пише Олег Тягнибок.
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Про це на Олег Тягнибок написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 18 серпня на Донбасі загинув волинянин Василь Крищук, боєць 14 ОМБр.
«Сумуємо... Вчора, під Золотим на Луганщині загинув Побратим, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, свободівець з Волині Василь Крищук, псевдо «Скіт».
Василь віддав життя в бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога, яка відкрила вогонь зненацька. В бою було троє поранених. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка пройшла збоку від бронижилета», - йдеться у дописі.
Політик зазначив, що Василь Крищук народився 23 березня 1982 року, родом з Володимир-Волинського. За фахом – будівельник, закінчив Володимир-Волинське ВПУ.
Також чоловік був «переконаним націоналістом», активним учасником Революції гідності та вже з липня 2014 року пішов захищати Україну в лавах батальйону «Січ».
«Василь був людиною справи, виконавчий, як і належить солдату. У вільний час багато розповідав про сім’ю та часто критикував вузьколобість суспільства, байдужого до нашої історії та проблем сьогодення», - згадує нинішній командир 4-ї роти «Січ» Максим Морозов.
«Вдома у нього залишились любляча мати, дружина та двоє малолітніх дітей.
Вічна пам’ять! Герої не вмирають!» – пише Олег Тягнибок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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