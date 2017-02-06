«Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході

Очільник партії «Свобода» розповів про те, яким був Герой, який загинув на Донбасі.Про це нанаписав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, 18 серпня, боєць 14 ОМБр.«Сумуємо... Вчора, під Золотим на Луганщині загинув Побратим, старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, свободівець з Волині Василь Крищук, псевдо «Скіт».Василь віддав життя в бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога, яка відкрила вогонь зненацька. В бою було троє поранених. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка пройшла збоку від бронижилета», - йдеться у дописі.Політик зазначив, що Василь Крищук народився 23 березня 1982 року, родом з Володимир-Волинського. За фахом – будівельник, закінчив Володимир-Волинське ВПУ.Також чоловік був «переконаним націоналістом», активним учасником Революції гідності та вже з липня 2014 року пішов захищати Україну в лавах батальйону «Січ».«Василь був людиною справи, виконавчий, як і належить солдату. У вільний час багато розповідав про сім’ю та часто критикував вузьколобість суспільства, байдужого до нашої історії та проблем сьогодення», - згадує нинішній командир 4-ї роти «Січ»«Вдома у нього залишились любляча мати, дружина та двоє малолітніх дітей.Вічна пам’ять! Герої не вмирають!» – пише Олег Тягнибок.