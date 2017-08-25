Не «вписався»: у Києві «Бук» в'їхав у бізнес-центр. ФОТО





Про це



Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.



За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.



На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.



Нагадаємо, 18 серпня в Києві відбулася репетиція військового параду до Дня незалежності. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві, на вулиці Ярославській, сталася ДТП: зенітна установка «БУК» врізалася у будівлю бізнес-центру Astarte.Про це Громадському повідомив очевидець події.Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.Нагадаємо, 18 серпня в Києві відбулася репетиція військового параду до Дня незалежності. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців.

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