Не «вписався»: у Києві «Бук» в'їхав у бізнес-центр. ФОТО
Сьогодні, 14:06
У Києві, на вулиці Ярославській, сталася ДТП: зенітна установка «БУК» врізалася у будівлю бізнес-центру Astarte.
Про це Громадському повідомив очевидець події.
Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.
За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.
На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.
Нагадаємо, 18 серпня в Києві відбулася репетиція військового параду до Дня незалежності. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців.
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Про це Громадському повідомив очевидець події.
Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.
За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.
На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.
Нагадаємо, 18 серпня в Києві відбулася репетиція військового параду до Дня незалежності. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців.
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