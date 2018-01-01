Луцький будинок – тиждень без води. ВІДЕО





Двоповерховий будинок на вулиці Дубнівській, 49 - просто навпроти "Луцькводоканалу". Уже сім днів його мешканці не мають води, – йдеться у сюжеті



Люди не можуть ні помитись нормально, ні їжу приготувати. Аби мати бодай якусь воду, ходять з пляшками до сусідів і друзів. Усе через те, що тиждень тому у підвалі цього будинку прорвало трубу.



Люди кажуть - зверталися до комунального підприємства, але їм там зарадити не змогли. То ж воду довелось просто перекрити і в цьому будинку, і в сусідньому. Хоча труба і досі протікає і заливає фундамент.



«Я до рчіки ходжу. Набираю річної води, щоб зливати унітаз. А по сусідам ходимо, просимо воду.



Будемо звертатися до міської ради. Не допоможуть у міськраді – будемо писати в прокуратуру... Ми покинутий будинок. Покинутий. Ми нікому не потрібні», - розповіла місцева мешканка Ірина Чеусова.



Мешканці кажуть, у водоканалі сказали, щоб мешканці вирили яму глибиною 2.5 метрів та знайти трубу. Копати люди почали, але не впевнені, чи роблять це у правилньому місці.



У самому ж комуналдьному підприємстві запевняють, що це не їхня сфера відповідальності та радять звертатися до приватних підприємств.



«Це трапилося в них не на зовнішніх мережах, а на внутрішньобудинкових, до яких водоканал не має ніякого відношення немає. Будинок дуже старенький, ніякої водозапірної арматури там не було.



Це не наш об'єкт господарювання, скажемо так. Вони нас попросили зачинити воду – ми зачинили», – заявив заступник директора КП «Луцькводоканал» Володимир Чупун.



Мешканці нарікають не лише на прорив труби, але й загалом на поганий стан будинку. Дах протікає, дерев'яні стіни та підлога – гниють. Кажуть, ЖКГ минулого року зняло їх з балансу, хоча за 50 років зробило лише косметичний ремонт та дашок над під'їздом.



«У нас ні ринв, нічого немає. За наші гроші два чи три роки тому побілили коридор, і то вже він осипався.



Нам цікаво, за що ми платили ці всі роки – «утримання будинку», - розповіла мешканка будинку Любов Ковальова.



Лише на ремонт даху, за словами мешканців, потрібно 80 тисяч гривень. Але таких грошей у людей немає, бо більшість – пенсіонери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинок, що на вулиці Дубнівській, 49 у Луцьку – в аварійному стані.Двоповерховий будинок на вулиці Дубнівській, 49 - просто навпроти "Луцькводоканалу". Уже сім днів його мешканці не мають води, – йдеться у сюжеті 12 каналу Люди не можуть ні помитись нормально, ні їжу приготувати. Аби мати бодай якусь воду, ходять з пляшками до сусідів і друзів. Усе через те, що тиждень тому у підвалі цього будинку прорвало трубу.Люди кажуть - зверталися до комунального підприємства, але їм там зарадити не змогли. То ж воду довелось просто перекрити і в цьому будинку, і в сусідньому. Хоча труба і досі протікає і заливає фундамент.«Я до рчіки ходжу. Набираю річної води, щоб зливати унітаз. А по сусідам ходимо, просимо воду.Будемо звертатися до міської ради. Не допоможуть у міськраді – будемо писати в прокуратуру... Ми покинутий будинок. Покинутий. Ми нікому не потрібні», - розповіла місцева мешканкаМешканці кажуть, у водоканалі сказали, щоб мешканці вирили яму глибиною 2.5 метрів та знайти трубу. Копати люди почали, але не впевнені, чи роблять це у правилньому місці.У самому ж комуналдьному підприємстві запевняють, що це не їхня сфера відповідальності та радять звертатися до приватних підприємств.«Це трапилося в них не на зовнішніх мережах, а на внутрішньобудинкових, до яких водоканал не має ніякого відношення немає. Будинок дуже старенький, ніякої водозапірної арматури там не було.Це не наш об'єкт господарювання, скажемо так. Вони нас попросили зачинити воду – ми зачинили», – заявив заступник директора КП «Луцькводоканал»Мешканці нарікають не лише на прорив труби, але й загалом на поганий стан будинку. Дах протікає, дерев'яні стіни та підлога – гниють. Кажуть, ЖКГ минулого року зняло їх з балансу, хоча за 50 років зробило лише косметичний ремонт та дашок над під'їздом.«У нас ні ринв, нічого немає. За наші гроші два чи три роки тому побілили коридор, і то вже він осипався.Нам цікаво, за що ми платили ці всі роки – «утримання будинку», - розповіла мешканка будинкуЛише на ремонт даху, за словами мешканців, потрібно 80 тисяч гривень. Але таких грошей у людей немає, бо більшість – пенсіонери.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію