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На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом

На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом
В автомобільному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили громадянина Гани, який хотів перетнути кордон з італійським паспортом.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа.

Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.

Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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Теги: кордон, митниця, Устилуг, порушення
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