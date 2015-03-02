На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом





Про це повідомили на сайті



Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа.



Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.



Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автомобільному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили громадянина Гани, який хотів перетнути кордон з італійським паспортом.Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа.Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію