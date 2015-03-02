На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом
Сьогодні, 19:45
В автомобільному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили громадянина Гани, який хотів перетнути кордон з італійським паспортом.
Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа.
Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.
Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
Під час перевірки документів подорожуючих рейсовим автобусом один із пасажирів на паспортний контроль надав документ для подорожі громадянина Італії. Однак у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності його документа.
Уже під час заходів контролю другої лінії з’ясувалось, що італійський паспорт повністю підроблений. Іноземець в такий спосіб намагався через територію України потрапити до однієї з країн ЄС. Горе-подорожувальник зізнався, що має громадянство Гани.
Порушника затримали та доставили до Львівського прикордонного загону для з’ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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