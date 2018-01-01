«Недитяче» захоплення: 14-річний волинянин займається бджолярстом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
Волинянину Роману Прусу – всього 14, але він займається досить недитячою справою – бюджолярстом.
Про це пише Волинь-Нова.
Отож, він розповів виданню, що його спонукало до такого захоплення.
«Наш сусід дядя Саша Новосад тримав пасіку, а мене змалечку цікавило, що ж у тому вулику відбувається, як дружно працюють ці трудолюбиві створіння. Якось запускали бджіл, їх літало кілька тисяч, а я сидів тільки в шортах, і жодна мене не вкусила, — пригадує Роман.
«Побачивши мій інтерес, дядя Саша подарував вулик, згодом ще один. Мені тоді було тільки 10 років. У нас на липі сидів рій, його впіймали, і з тих пір розпочалася моя власна пасіка. Я серйозно зацікавився бджільництвом. На перших порах мені також допомагав та підказував ще один досвідчений пасічник із нашого села — Володимир Сокол», – зазначає хлопець.
У 2015–му п’ятикласник Роман Прус отримав свій мед із трьох рамок — півтора літра. Хлопчина каже, що той солодкий продукт був найсмачніший, бо перший. А цього року вже двічі викачували: травневого було 15 літрів і липового стільки ж. Юний пасічник на власному досвіді переконався: щоб їсти мед ложкою, то треба добре потрудитися. Це зовсім не дитячі забави, а серйозна справа, яка вимагає терпіння та наполегливості.
«Я люблю мед, у мене немає алергії, але ж його за один раз багато не з’їси.
Достатньо однієї ложки й уже щемить у горлі. Мене бджоли також кусають, але головне — не робити різких рухів, не махати руками і не панікувати. Комахи цього не люблять, вони відчувають, коли людина їх боїться», – розповідає юний бджоляр.
Роман уже добре знає: робоча бджола живе лише 30 днів, але скільки встигає за такий короткий вік.
Крім практичних навиків, школяр здобуває і теоретичні знання, цікавиться спеціалізованою літературою. Роман Прус має раритетний довідник пасічника 1948 року видання й розповідає нам про особливості утримання бджіл.
Найголовніше — їх потрібно менше турбувати. Тоді комахи будуть спокійні. Але в літній сезон раз на тиждень необхідно відкривати вулики й дивитися, чи все нормально, адже в одній сім’ї приблизно 50 тисяч бджіл.
Батьки підтримують недитяче захоплення свого єдиного сина. Тато подарував хлопцеві третій вулик і придбав медогонку.
«Я до пасіки діла не маю. Тільки синові допомагаю. У нашій родині ніколи не було бджолярів», — розповідає Володимир Прус.
Мама Наталія також схвально ставиться до такого заняття й каже, що в Романа немає часу займатися дурницями, бо бджоли потребують уваги. Найбільше пишається онуком бабуся Галина Іванівна.
Роман добре вчиться, перейшов у 9–й клас. За успіхи у школі був нагороджений путівкою у дитячий табір «Буковель» у Карпатах. Як зізнався бджоляр, він мріє здобути освіту й стати медиком.
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Про це пише Волинь-Нова.
Отож, він розповів виданню, що його спонукало до такого захоплення.
«Наш сусід дядя Саша Новосад тримав пасіку, а мене змалечку цікавило, що ж у тому вулику відбувається, як дружно працюють ці трудолюбиві створіння. Якось запускали бджіл, їх літало кілька тисяч, а я сидів тільки в шортах, і жодна мене не вкусила, — пригадує Роман.
«Побачивши мій інтерес, дядя Саша подарував вулик, згодом ще один. Мені тоді було тільки 10 років. У нас на липі сидів рій, його впіймали, і з тих пір розпочалася моя власна пасіка. Я серйозно зацікавився бджільництвом. На перших порах мені також допомагав та підказував ще один досвідчений пасічник із нашого села — Володимир Сокол», – зазначає хлопець.
У 2015–му п’ятикласник Роман Прус отримав свій мед із трьох рамок — півтора літра. Хлопчина каже, що той солодкий продукт був найсмачніший, бо перший. А цього року вже двічі викачували: травневого було 15 літрів і липового стільки ж. Юний пасічник на власному досвіді переконався: щоб їсти мед ложкою, то треба добре потрудитися. Це зовсім не дитячі забави, а серйозна справа, яка вимагає терпіння та наполегливості.
«Я люблю мед, у мене немає алергії, але ж його за один раз багато не з’їси.
Достатньо однієї ложки й уже щемить у горлі. Мене бджоли також кусають, але головне — не робити різких рухів, не махати руками і не панікувати. Комахи цього не люблять, вони відчувають, коли людина їх боїться», – розповідає юний бджоляр.
Роман уже добре знає: робоча бджола живе лише 30 днів, але скільки встигає за такий короткий вік.
Крім практичних навиків, школяр здобуває і теоретичні знання, цікавиться спеціалізованою літературою. Роман Прус має раритетний довідник пасічника 1948 року видання й розповідає нам про особливості утримання бджіл.
Найголовніше — їх потрібно менше турбувати. Тоді комахи будуть спокійні. Але в літній сезон раз на тиждень необхідно відкривати вулики й дивитися, чи все нормально, адже в одній сім’ї приблизно 50 тисяч бджіл.
Батьки підтримують недитяче захоплення свого єдиного сина. Тато подарував хлопцеві третій вулик і придбав медогонку.
«Я до пасіки діла не маю. Тільки синові допомагаю. У нашій родині ніколи не було бджолярів», — розповідає Володимир Прус.
Мама Наталія також схвально ставиться до такого заняття й каже, що в Романа немає часу займатися дурницями, бо бджоли потребують уваги. Найбільше пишається онуком бабуся Галина Іванівна.
Роман добре вчиться, перейшов у 9–й клас. За успіхи у школі був нагороджений путівкою у дитячий табір «Буковель» у Карпатах. Як зізнався бджоляр, він мріє здобути освіту й стати медиком.
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