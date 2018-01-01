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На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО

На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО
На трасі Львів-Тернопіль сталася аварія – зіткнулись пасажирський автобус та легковик.

В автобусі перебувало 44 пасажири, – пише Варта1.

В неділю, 19-го серпня, поблизу Золочева зіткнулися «Мерседес» та автобус сполученням «Херсон–Варшава», в салоні якого перебувало 44 пасажира.

Наразі відомо, що водій автівки Mercedes W200 виїхав на зустрічну смугу та здійсинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом, який рухався у напрямку Львова. Від удару автобус із 44 пасажирами з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП, в реанімаційне відділення Золочівської лікарні госпіталізовали пасажира легковика, в якого діагностували відкрито черепно-мозкову травму. Також, травмувався один із пасажирів рейосового автобуса, який отримав забій лівої ноги.

Тим часом, за інформацією видання zolochiv.net, водія легкового авто поліцейські перевірили на вміст алкоголю. Драгер показав 2,60 проміле.

Як розповіли «Золочів.нет» пасажири автобуса, вони їхали автобусом «Херсон–Варшава» і з лівої сторони виїхала іномарка та рухалася в бік автобуса.

Водій автобуса зрозумів, що зіткнення буде і почав викручувати кермо вправо. Також, хлопці розповідають, що одній із пасажирок автобуса наклали шину і забрали у лікарню.

За словами заступника начальника слідчого відділу Золочівського відділу поліції, майора Юрія Яворського, внаслідок ДТП є потерпілі із Мерседеса та з автобуса, яких доставили у Золочівську центральну районну лікарню.

За обставинами ДТП проводять огляд місця події для встановлення причин.
На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО
На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО
На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО


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Теги: аварія, ДТП, Львівщина
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