Палили сміття: на Волині горів парк. ФОТО
Сьогодні, 17:24
У місті Рожище, що на Волині, палили сміття.
Пожежа сталася у суботу, 18 серпня, близько 20:00, - пише Район.Рожище.
Займання сталося в парку поблизу рожищенських ведмедів, ближче житлових будинків.
Невідомі підпалили сміття. Внаслідок необережності вогонь перекинувся на паркан поблизу.
На місце події прибули рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та ліквідували загорання.
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Пожежа сталася у суботу, 18 серпня, близько 20:00, - пише Район.Рожище.
Займання сталося в парку поблизу рожищенських ведмедів, ближче житлових будинків.
Невідомі підпалили сміття. Внаслідок необережності вогонь перекинувся на паркан поблизу.
На місце події прибули рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та ліквідували загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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