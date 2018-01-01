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Палили сміття: на Волині горів парк. ФОТО

Палили сміття: на Волині горів парк. ФОТО
У місті Рожище, що на Волині, палили сміття.

Пожежа сталася у суботу, 18 серпня, близько 20:00, - пише Район.Рожище.

Займання сталося в парку поблизу рожищенських ведмедів, ближче житлових будинків.

Невідомі підпалили сміття. Внаслідок необережності вогонь перекинувся на паркан поблизу.

На місце події прибули рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та ліквідували загорання.
Палили сміття: на Волині горів парк. ФОТО
Палили сміття: на Волині горів парк. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Рожище, парк
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