Палили сміття: на Волині горів парк. ФОТО





Пожежа сталася у суботу, 18 серпня, близько 20:00, - пише



Займання сталося в парку поблизу рожищенських ведмедів, ближче житлових будинків.



Невідомі підпалили сміття. Внаслідок необережності вогонь перекинувся на паркан поблизу.



На місце події прибули рятувальники ДПРЧ-3 міста Рожище та ліквідували загорання.



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