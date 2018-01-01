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Авто поліції вилетіло на тротуар та травмувало пішоходів. ФОТО

Авто поліції вилетіло на тротуар та травмувало пішоходів. ФОТО
В Сумах, на вулиці Петропавлівській, авто поліцейських стало учасником ДТП.

Про це пишуть «Улюблені Суми».

Інцидент трапився 19 серпня, близько 14:30.

Фото з місця ДТП у Facebook виклав Слава Дедоф.

Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна патрульна та пішоход, але очевидці запевняють, що постраждалих пішоходів було четверо.
Авто поліції вилетіло на тротуар та травмувало пішоходів. ФОТО
Авто поліції вилетіло на тротуар та травмувало пішоходів. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Суми
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