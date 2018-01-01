Авто поліції вилетіло на тротуар та травмувало пішоходів. ФОТО





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Інцидент трапився 19 серпня, близько 14:30.



Фото з місця ДТП у Facebook виклав Слава Дедоф.



Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна патрульна та пішоход, але очевидці запевняють, що постраждалих пішоходів було четверо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Сумах, на вулиці Петропавлівській, авто поліцейських стало учасником ДТП.Про це пишуть « Улюблені Суми ».Інцидент трапився 19 серпня, близько 14:30.Фото з місця ДТП у Facebook виклав Слава Дедоф.Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна патрульна та пішоход, але очевидці запевняють, що постраждалих пішоходів було четверо.

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