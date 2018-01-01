Авто поліції вилетіло на тротуар та травмувало пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 21:22
В Сумах, на вулиці Петропавлівській, авто поліцейських стало учасником ДТП.
Про це пишуть «Улюблені Суми».
Інцидент трапився 19 серпня, близько 14:30.
Фото з місця ДТП у Facebook виклав Слава Дедоф.
Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна патрульна та пішоход, але очевидці запевняють, що постраждалих пішоходів було четверо.
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Про це пишуть «Улюблені Суми».
Інцидент трапився 19 серпня, близько 14:30.
Фото з місця ДТП у Facebook виклав Слава Дедоф.
Кількість постраждалих уточнюється. Госпіталізована одна патрульна та пішоход, але очевидці запевняють, що постраждалих пішоходів було четверо.
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