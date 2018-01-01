вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пес покусав дитину. ФОТО

На Волині пес покусав дитину. ФОТО
У Ковелі безпритульна собака покусав дитину.

Про це у Facebook-спільноті Ковель Life написала Анна Шворак.

Вона зазначила, що 17 серпня біля супермаркету «Салют» на дитину накинувся собака. Залишився синець.

«...зграя цих псів досі гуляє Привокзалкою.

Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?» – запитує Анна Шворак.
На Волині пес покусав дитину. ФОТО
На Волині пес покусав дитину. ФОТО
На Волині пес покусав дитину. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тварина, проблема, Ковель, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пес покусав дитину. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО
Сьогодні, 20:15
На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом
Сьогодні, 19:45
«Недитяче» захоплення: 14-річний волинянин займається бджолярстом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
На Волині горіли сараї. ФОТО
Сьогодні, 18:26
Схожі новини
Нелюди поставили капкани у Ковелі. ФОТО (18+) Нелюди поставили капкани у Ковелі. ФОТО (18+)
11 серпень, 12:14
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО «Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
06 серпень, 11:33
У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО У Ковелі невідомі викинули сміття посеред вулиці. ФОТО
16 липень, 05:41
У Ковелі в магазині батьки забули дитину У Ковелі в магазині батьки забули дитину
26 червень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині пес покусав дитину. ФОТО
Сьогодні, 20:49
 0
Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом
Сьогодні, 19:45
 0
«Недитяче» захоплення: 14-річний волинянин займається бджолярстом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
 0
На Волині горіли сараї. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8