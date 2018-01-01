На Волині пес покусав дитину. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті Ковель Life написала Анна Шворак.



Вона зазначила, що 17 серпня біля супермаркету «Салют» на дитину накинувся собака. Залишився синець.



«...зграя цих псів досі гуляє Привокзалкою.



Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?» – запитує Анна Шворак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі безпритульна собака покусав дитину.Про це у Facebook-спільноті Ковель Life написалаВона зазначила, що 17 серпня біля супермаркету «Салют» на дитину накинувся собака. Залишився синець.«...зграя цих псів досі гуляє Привокзалкою.Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?» – запитує Анна Шворак.

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