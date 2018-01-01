На Волині пес покусав дитину. ФОТО
Сьогодні, 20:49
У Ковелі безпритульна собака покусав дитину.
Про це у Facebook-спільноті Ковель Life написала Анна Шворак.
Вона зазначила, що 17 серпня біля супермаркету «Салют» на дитину накинувся собака. Залишився синець.
«...зграя цих псів досі гуляє Привокзалкою.
Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?» – запитує Анна Шворак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook-спільноті Ковель Life написала Анна Шворак.
Вона зазначила, що 17 серпня біля супермаркету «Салют» на дитину накинувся собака. Залишився синець.
«...зграя цих псів досі гуляє Привокзалкою.
Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?» – запитує Анна Шворак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині пес покусав дитину. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО
Сьогодні, 20:15
На «Устилузі» затримали іноземця з підробленим паспортом
Сьогодні, 19:45
На Волині горіли сараї. ФОТО
Сьогодні, 18:26