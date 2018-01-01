20 серпня на Волині: гортаючи календар
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20 серпня відзначає день народження журналістка Мирослава Косьмина (на фото).
Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби та піарниці Марини Майко.
ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.
20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.
Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.
Лопатенський меморіал розкинувся на площі 12 гектарів. Тут є також Алея Слави з портретами уславлених партизанських командирів, курган із обеліском. На цьому місці була стоянка партизанського загону, яким керував полковник Медведєв. Збереглися землянки: штаб, комендантський взвод, госпіталь, а також партизанська операційна.
Цього дня 1989 року на Замковій площі у Луцьку зібралися десятки тисяч лучан з нагоди створення регіональної організації НРУ, засвідчили свою широку підтримку ідеї Руху. Це був санкціонований мітинг під гаслом «Вся влада Радам!»
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Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби та піарниці Марини Майко.
ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.
20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.
Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.
Лопатенський меморіал розкинувся на площі 12 гектарів. Тут є також Алея Слави з портретами уславлених партизанських командирів, курган із обеліском. На цьому місці була стоянка партизанського загону, яким керував полковник Медведєв. Збереглися землянки: штаб, комендантський взвод, госпіталь, а також партизанська операційна.
Цього дня 1989 року на Замковій площі у Луцьку зібралися десятки тисяч лучан з нагоди створення регіональної організації НРУ, засвідчили свою широку підтримку ідеї Руху. Це був санкціонований мітинг під гаслом «Вся влада Радам!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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