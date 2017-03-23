Діти волинських героїв вирушили на відпочинок до Відня. ФОТО

Волинська група із п'яти осіб нещодавно вирушила на тиждень до столиці Австрії, де 15 діток полеглих Героїв з різних областей України матимуть незабутній відпочинок.Про це волонтернаписав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.У програмі реабілітаційного відпочинку діток традиційно передбачене насичене дозвілля: відвідування розважальних парків, екскурсії, знайомство з австрійською культурою та національною самобутністю і ще багато інших цікавинок."Бажаємо гарного відпочинку, несамовитих емоцій та приємних вражень усім учасникам поїздки! А благодійникам, організаторам та волонтерам – зичимо, щоб Всевишній повернув вам сторицею за вашу посвяту спільній справі і допомогу!", - пише Теліпський."Цей проект знову став реальністю завдяки безпосередньому патронату Посольства України в Республіці Австрія на чолі з паном Послом Alexander Scherba, культурним аташе Marina Nagaychuk та команди однодумців і меценатів! Варто зазначити, що такий табір проводиться вже не перший рік! І лише упродовж цього літа майже 100 діток полеглих бійців відпочивали у підніжжі Альп на запрошення федеральної землі Зальцбург! МдС також виражає щиру вдячність за співпрацю співорганізаторці даного проекту в Україні, керівнику ГО "Допомога дітям героїв" Olha Babichuk.Дякуємо Наталія Ариванюк за чергові безплатні нотаріальні послуги для наших підопічних діток! Також висловлюємо подяку начальнику відділу транспорту Волинської ОДА Наталії Остапкович та керівництву транспортної компанії “Транспаксервіс” за сприяння у безплатному доїзді наших діток до Львова, а згодом і за трансфер на рідну Волинь на зворотньому шляху! А Natalia Baydan – за гарну дозвільну програму під час перебування у Львові!", - йдеться у дописі.