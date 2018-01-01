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Вразили до глибини душі: лучанка подякувала людям, які допомогли рятувати собаку

Вразили до глибини душі: лучанка подякувала людям, які допомогли рятувати собаку
Лучанка Ольга Гололобова розповіла про людей, які безкорисливо підвозили та допомагали лікувати собаку, аби врятувати їй життя.

Про це йдеться у її дописі у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.

Жінка пише, що зараз собака їде до нового господаря. Однак її до глибини душі вразили люди, які не змогли пройти повз тварину. Так, таксист, який віз собаку до ветклініки, відмовився брати гроші, мотивуючи це тим, що краще їх використати на лікування тварини.

"В клініці прийняли без черги і зробили все на пів вартості ( Oltan-vet лікар Олександр ). Також, не знаю ім’я , у ветеринарній добрий чоловік погодився підвезти. Дякую усім небайдужим!!!! Ви прекрасні !!!!" - йдеться у дописі.

Також жінка подякувала новим господарям тварини, завдяки яким світ став кращим на одну добру справу та виклала фото собаки, яка житиме в нових хазяїв.


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Теги: порятунок, собака, Луцьк
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