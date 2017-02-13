У Ковелі чоловіка вбили поліном

У Ковелі чоловік помер від удару поліном по голові. Патрульні «за гарячими слідами» затримали підозрюваних у вбивстві.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.18 серпня близько 18 години ковельські патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці лежить невідома особа. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка. Патрульні встановили, що померлому був 41 рік.Після цього розпочали негайні пошукові заходи, аби встановити причетних до події. Опитавши свідків та отримавши орієнтування, оперативно обстежили прилеглу територію.Один з екіпажів патрульних, разом з працівником групи швидкого реагування, виявив двох осіб – чоловіка й жінку, що підходили по орієнтуванню. Побачивши поліцію, ті почали втікати, але їх наздогнали й затримали.31-річний підозрюваний розповів, що разом з померлим вони розпивали алкоголь, після чого у сторін виник конфлікт. Не довго думаючи, чоловік наніс ушкодження поліном по голові опоненту та пішов. У результаті чоловік помер від отриманих травм.Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.