Волинян кличуть на патріотичний квест
Сьогодні, 05:16
У Ківерцях відбудеться патріотичний квест, до участі в якому запрошують зголошуватися команди із 4 людей.
Про це повідомляють організатори, - пише Волинь.Online.
“Знайди акт проголошення незалежності України! На вас чекають цікаві змагання, позитивні емоції та нові знайомства. Патріот-квест – чекає саме на твою команду, випробуйте свої сили та позмагайтеся за головний приз!”, – кажуть організатори.
Для участі потрібно зібрати команду з 4 осіб, і зареєструвати її за тел. 0995452499.
Захід відбудеться 24 серпня о 17:00 у центральному парку міста Ківерці.
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Про це повідомляють організатори, - пише Волинь.Online.
“Знайди акт проголошення незалежності України! На вас чекають цікаві змагання, позитивні емоції та нові знайомства. Патріот-квест – чекає саме на твою команду, випробуйте свої сили та позмагайтеся за головний приз!”, – кажуть організатори.
Для участі потрібно зібрати команду з 4 осіб, і зареєструвати її за тел. 0995452499.
Захід відбудеться 24 серпня о 17:00 у центральному парку міста Ківерці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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