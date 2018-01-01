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Волинян кличуть на патріотичний квест

Волинян кличуть на патріотичний квест
У Ківерцях відбудеться патріотичний квест, до участі в якому запрошують зголошуватися команди із 4 людей.

Про це повідомляють організатори, - пише Волинь.Online.

“Знайди акт проголошення незалежності України! На вас чекають цікаві змагання, позитивні емоції та нові знайомства. Патріот-квест – чекає саме на твою команду, випробуйте свої сили та позмагайтеся за головний приз!”, – кажуть організатори.

Для участі потрібно зібрати команду з 4 осіб, і зареєструвати її за тел. 0995452499.

Захід відбудеться 24 серпня о 17:00 у центральному парку міста Ківерці.
Волинян кличуть на патріотичний квест

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Теги: квест, розвага
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