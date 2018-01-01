Волинян кличуть на патріотичний квест





Про це повідомляють організатори, - пише



“Знайди акт проголошення незалежності України! На вас чекають цікаві змагання, позитивні емоції та нові знайомства. Патріот-квест – чекає саме на твою команду, випробуйте свої сили та позмагайтеся за головний приз!”, – кажуть організатори.



Для участі потрібно зібрати команду з 4 осіб, і зареєструвати її за тел. 0995452499.



Захід відбудеться 24 серпня о 17:00 у центральному парку міста Ківерці.



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