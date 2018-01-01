Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі





Про це повідомляють



"Коли розбирати сараї у Старому місті приїхали інспектори департаменту муніципальної варти, люди стали боронити своє "добро". Вони заважали муніципалам здійснювати демонтажні роботи, які виконували рішення виконавчого комітету Луцької міської ради щодо впорядкування території загального користування", - йдеться у дописі.



Однак, муніципали повідомляють, що після кількагодинної дискусії лучани все таки зрозуміли, що не варто зберігати в дворі лахміття, адже це призводить до антисанітарії та порушує естетичний вигляд історичної частини міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани захарастили двір в історичній частині міста на вулиці Караїмьскій,2 старими дверима, кратноном, пляшками та іншим мотлохом.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради."Коли розбирати сараї у Старому місті приїхали інспектори департаменту муніципальної варти, люди стали боронити своє "добро". Вони заважали муніципалам здійснювати демонтажні роботи, які виконували рішення виконавчого комітету Луцької міської ради щодо впорядкування території загального користування", - йдеться у дописі.Однак, муніципали повідомляють, що після кількагодинної дискусії лучани все таки зрозуміли, що не варто зберігати в дворі лахміття, адже це призводить до антисанітарії та порушує естетичний вигляд історичної частини міста.

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