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Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі

Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Лучани захарастили двір в історичній частині міста на вулиці Караїмьскій,2 старими дверима, кратноном, пляшками та іншим мотлохом.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

"Коли розбирати сараї у Старому місті приїхали інспектори департаменту муніципальної варти, люди стали боронити своє "добро". Вони заважали муніципалам здійснювати демонтажні роботи, які виконували рішення виконавчого комітету Луцької міської ради щодо впорядкування території загального користування", - йдеться у дописі.

Однак, муніципали повідомляють, що після кількагодинної дискусії лучани все таки зрозуміли, що не варто зберігати в дворі лахміття, адже це призводить до антисанітарії та порушує естетичний вигляд історичної частини міста.
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі
Антисанітарія та купи мотлоху: лучани влаштували «звалище» у власному дворі

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Теги: двір, демонтаж, сміття
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