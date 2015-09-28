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Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі

Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі
У рамках забезпечення нової української школи відділ освіти Маневицької райдержадміністіції отримав яскраві пуфики та крісла-груші, які вже незабаром встановлять в навчальних закладах.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці відділу освіти.

Йдеться про меблі для ігрової зони, а також зони усамітнення.

"Сподіваємось, що нашим учням буде зручно на перерві відпочити на м'якому пуфику чи кріслі-груші....
А самі меблі додатуть яскравих барв настрою першкласникам!!" - пишуть у повідомленні.
Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі
Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі
Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі
Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі
Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі

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Теги: Маневичі, школа, меблі
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