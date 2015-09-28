Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі





Про це повідомляють на Facebook-сторінці відділу освіти.



Йдеться про меблі для ігрової зони, а також зони усамітнення.



"Сподіваємось, що нашим учням буде зручно на перерві відпочити на м'якому пуфику чи кріслі-груші....

А самі меблі додатуть яскравих барв настрою першкласникам!!" - пишуть у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках забезпечення нової української школи відділ освіти Маневицької райдержадміністіції отримав яскраві пуфики та крісла-груші, які вже незабаром встановлять в навчальних закладах.Про це повідомляють на Facebook-сторінці відділу освіти.Йдеться про меблі для ігрової зони, а також зони усамітнення."Сподіваємось, що нашим учням буде зручно на перерві відпочити на м'якому пуфику чи кріслі-груші....А самі меблі додатуть яскравих барв настрою першкласникам!!" - пишуть у повідомленні.

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