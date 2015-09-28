Для волинських шкіл закупили сучасні «ігрові» меблі
Сьогодні, 02:16
У рамках забезпечення нової української школи відділ освіти Маневицької райдержадміністіції отримав яскраві пуфики та крісла-груші, які вже незабаром встановлять в навчальних закладах.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці відділу освіти.
Йдеться про меблі для ігрової зони, а також зони усамітнення.
"Сподіваємось, що нашим учням буде зручно на перерві відпочити на м'якому пуфику чи кріслі-груші....
А самі меблі додатуть яскравих барв настрою першкласникам!!" - пишуть у повідомленні.
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Про це повідомляють на Facebook-сторінці відділу освіти.
Йдеться про меблі для ігрової зони, а також зони усамітнення.
"Сподіваємось, що нашим учням буде зручно на перерві відпочити на м'якому пуфику чи кріслі-груші....
А самі меблі додатуть яскравих барв настрою першкласникам!!" - пишуть у повідомленні.
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