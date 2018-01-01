Лучанин набив м'яча більше разів, аніж Мессі і Роналду. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Омельчук.



«Рекорд України по набиванню м'яча (чеканка) - 3284 рази. Вітаю мого сина Сашу Омельчука (14 років)» – йдеться у дописі.



Він також зауважив, що побиті рекорди таких футболістів:



7. Марко Ройс - 1283 рази

6. Златан Ібрагимович - 1522 рази

5. Дієго Марадона - 1851 раз

4. Неймар - 2123 рази

3. Хамес Родрігес - 2344 рази

2. Кріштіану Роналду - 2911 раз

1. Ліонель Мессі - 3168 разів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-річний лучанин Олександр Омельчук перевершив результати всесвітньо відомих футболістів у набиванні м'яча.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив«Рекорд України по набиванню м'яча (чеканка) - 3284 рази. Вітаю мого сина Сашу Омельчука (14 років)» – йдеться у дописі.Він також зауважив, що побиті рекорди таких футболістів:7.- 1283 рази6.- 1522 рази5.- 1851 раз4.- 2123 рази3.- 2344 рази2.- 2911 раз1.- 3168 разів.

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