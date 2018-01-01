Лучанин набив м'яча більше разів, аніж Мессі і Роналду. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
14-річний лучанин Олександр Омельчук перевершив результати всесвітньо відомих футболістів у набиванні м'яча.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Омельчук.
«Рекорд України по набиванню м'яча (чеканка) - 3284 рази. Вітаю мого сина Сашу Омельчука (14 років)» – йдеться у дописі.
Він також зауважив, що побиті рекорди таких футболістів:
7. Марко Ройс - 1283 рази
6. Златан Ібрагимович - 1522 рази
5. Дієго Марадона - 1851 раз
4. Неймар - 2123 рази
3. Хамес Родрігес - 2344 рази
2. Кріштіану Роналду - 2911 раз
1. Ліонель Мессі - 3168 разів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Омельчук.
«Рекорд України по набиванню м'яча (чеканка) - 3284 рази. Вітаю мого сина Сашу Омельчука (14 років)» – йдеться у дописі.
Він також зауважив, що побиті рекорди таких футболістів:
7. Марко Ройс - 1283 рази
6. Златан Ібрагимович - 1522 рази
5. Дієго Марадона - 1851 раз
4. Неймар - 2123 рази
3. Хамес Родрігес - 2344 рази
2. Кріштіану Роналду - 2911 раз
1. Ліонель Мессі - 3168 разів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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