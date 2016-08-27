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Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО

Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО
У Харкові, поблизу будівлі міської ради, чоловік відкрив вогонь по поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі Харківського ГУНП.

Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

Як повідомив з місця події начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника.

Зараз його особа встановлюється. В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані.

Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.
Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО
Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО
Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО
Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО
Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО
Біля харківської мерії – стрілянина: є загиблі. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: поліція, Харків, смерть, вбивство
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