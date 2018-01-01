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У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО

У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Гнідавській, велосипедист раптово виїхав назустріч авто. Водій Daewoo Lanos не встиг зреагувати. Відбулося зіткнення.

Інцидент трапився 19 серпня, близько 23:20, - пишуть Волинські Новини.

Як розповіли очевидці, велосипедист на великій швидкості рухався зі сторони Даньшина та практично вискочив під колеса авто Daewoo Lanos.

Зі слів водія авто, велосипедист настільки швидко виїхав йому назустріч, що він не встиг зреагувати.

У постраждалого - травма голови, його у важкому стані забрали до лікарні.
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Гнідавська
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