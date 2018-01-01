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ПриватБанк на Волині та Рівненщині запрошує у свою команду*

ПриватБанк на Волині та Рівненщині запрошує у свою команду*
Престижна робота в найінноваційнішому банку, гідна зарплата та комфортні умови праці - усе це та багато іншого ПриватБанк пропонує своїм працівникам. Наразі відкриті вакансії спеціалістів з обслуговування клієнтів на Волині та Рівненщині.

ПриватБанк запрошує на посаду спеціаліста з обслуговування клієнтів у Нововолинськ, Рожище, Колки, Радивилів та РІвне. До його обов’язків входить залучення клієнтів на кредитні картки, платежі та депозити, поточне обслуговування клієнтів, які звертаються до відділення, персональне обслуговування власників банківських карток.

Банк пропонує комфортні умови праці, повний соціальний пакет, можливість кар’єрного зростання і чудовий колектив.

Зарплата у ПриватБанку на 10 % вища, ніж середня по банківській системі. Сукупний дохід спеціаліста з обслуговування клієнтів складає 10300 гривень. Дохід кращих працівників сягає 18000 - кожен співробітник отримує бонуси, розмір яких контролює він сам.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта;

привітність, комунікабельність;

навички активних продажів, грамотна мова;

бажаний досвід у сфері залучення і обслуговування клієнтів.

Резюме можна надсилати на e-mail [email protected] (у листі необхідно вказати назву вакансії), або ж заповнити заявку на сайті: hr.privatbank.ua

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Теги: ПриватБанк
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