Як луцький «Мотор» святкував 80-річчя. ФОТО
Сьогодні, 10:08
Днями державному підприємству «Луцький ремонтний завод «Мотор» виповнилося 80 років. Тож там з цієї нагоди влаштували гучне святкування.
Світлини ж опублікували на сторінці Первинної профспілкової організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.
Зазначають, що первинна профспілкова організація та трудовий колектив вражені і вдячні за безліч гарних слів та побажань, що прозвучали на святі.
Зокрема, слова привітань приїхала висловити делегація Командування Повітряних сил збройних сил України на чолі із командувачем генералом-полковником Сергієм Дроздовим, делегація ДК «Укрооборонпром» на чолі із заступником генерального директора із авіабудування Александром Пащенком, начальник Державного науково-дослідного інституту авіації генерал-майор Олександр Харченко.
Вітали також делегація Міністерства оборони України, делегація споріднених авіабудівних підприємств України та братніх заводів, делегації підприємств-експортерів, делегації іноземних партнерів, очільники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування краю – голова Волинської ОДА, генерал-полковник Олександр Савченко, начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області області Юрію Фелонюк, радник голови Волинської облради Вячеслав Рубльов, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, керівник митного поста «Луцьк» Інна Нінічук.
Більше того, для працівників заводу та їхніх родин під час святкування виступив гурт "ТІК".
"Особливу вдячність висловлюємо Голові ЦК Професійної спілки працівників Збройних Сил України Валерію Петровичу Добровольському та адміністрації ДП «ЛРЗ«Мотор» на чолі із директором Володимиром Маракуліним. Працівники підприємства отримали не лише велику кількість гарних слів, а й велику кількість нагород і гарних емоцій. Гуди, «Мотор» іще 100 літ!", - йдеться у повідомленні на сторінці.
Довідково:
Підприємство було сформоване 18 серпня 1938 року. Від того часу і до сьогодні завод «Мотор» впевнено, без зупинок і наполегливо працює на економіку і боєздатність держави.
Завод перебуває у переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України, а також у переліку підприємств оборонно-промислового комплексу. Завод входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Підприємством було відремонтовано більш ніж 18 тисяч турбо-реактивних двигунів. Серцем літака є двигун. Тож можна впевнено сказати, що серце кожного двигуна тактичної авіації типу СУ-24, СУ-27 та МІГ-29 побувало у Луцьку.
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Світлини ж опублікували на сторінці Первинної профспілкової організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.
Зазначають, що первинна профспілкова організація та трудовий колектив вражені і вдячні за безліч гарних слів та побажань, що прозвучали на святі.
Зокрема, слова привітань приїхала висловити делегація Командування Повітряних сил збройних сил України на чолі із командувачем генералом-полковником Сергієм Дроздовим, делегація ДК «Укрооборонпром» на чолі із заступником генерального директора із авіабудування Александром Пащенком, начальник Державного науково-дослідного інституту авіації генерал-майор Олександр Харченко.
Вітали також делегація Міністерства оборони України, делегація споріднених авіабудівних підприємств України та братніх заводів, делегації підприємств-експортерів, делегації іноземних партнерів, очільники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування краю – голова Волинської ОДА, генерал-полковник Олександр Савченко, начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області області Юрію Фелонюк, радник голови Волинської облради Вячеслав Рубльов, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, керівник митного поста «Луцьк» Інна Нінічук.
Більше того, для працівників заводу та їхніх родин під час святкування виступив гурт "ТІК".
"Особливу вдячність висловлюємо Голові ЦК Професійної спілки працівників Збройних Сил України Валерію Петровичу Добровольському та адміністрації ДП «ЛРЗ«Мотор» на чолі із директором Володимиром Маракуліним. Працівники підприємства отримали не лише велику кількість гарних слів, а й велику кількість нагород і гарних емоцій. Гуди, «Мотор» іще 100 літ!", - йдеться у повідомленні на сторінці.
Довідково:
Підприємство було сформоване 18 серпня 1938 року. Від того часу і до сьогодні завод «Мотор» впевнено, без зупинок і наполегливо працює на економіку і боєздатність держави.
Завод перебуває у переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України, а також у переліку підприємств оборонно-промислового комплексу. Завод входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Підприємством було відремонтовано більш ніж 18 тисяч турбо-реактивних двигунів. Серцем літака є двигун. Тож можна впевнено сказати, що серце кожного двигуна тактичної авіації типу СУ-24, СУ-27 та МІГ-29 побувало у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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