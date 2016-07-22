Як луцький «Мотор» святкував 80-річчя. ФОТО

Днями державному підприємству «Луцький ремонтний завод «Мотор». Тож там з цієї нагоди влаштували гучне святкування.Світлини ж опублікували на сторінці Первинної профспілкової організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.Зазначають, що первинна профспілкова організація та трудовий колектив вражені і вдячні за безліч гарних слів та побажань, що прозвучали на святі.Зокрема, слова привітань приїхала висловити делегація Командування Повітряних сил збройних сил України на чолі із командувачем генералом-полковником, делегація ДК «Укрооборонпром» на чолі із заступником генерального директора із авіабудування, начальник Державного науково-дослідного інституту авіації генерал-майорВітали також делегація Міністерства оборони України, делегація споріднених авіабудівних підприємств України та братніх заводів, делегації підприємств-експортерів, делегації іноземних партнерів, очільники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування краю – голова Волинської ОДА, генерал-полковник, начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області області, радник голови Волинської облради, секретар Луцької міської ради, керівник митного поста «Луцьк» Інна Нінічук.Більше того, для працівників заводу та їхніх родин під час святкування виступив гурт "ТІК"."Особливу вдячність висловлюємо Голові ЦК Професійної спілки працівників Збройних Сил України Валерію Петровичу Добровольському та адміністрації ДП «ЛРЗ«Мотор» на чолі із директором Володимиром Маракуліним. Працівники підприємства отримали не лише велику кількість гарних слів, а й велику кількість нагород і гарних емоцій. Гуди, «Мотор» іще 100 літ!", - йдеться у повідомленні на сторінці.