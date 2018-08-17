Понад 100 тисяч лучан уклали декларації з лікарями
Сьогодні, 10:03
101,3 тисяч лучан підписали декларації з сімейними лікарями та педіатрами.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
17 серпня заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик на базі Ковельського ТМО провів нараду з керівниками закладів охорони здоров’я області «Зміни в охороні здоров’я і Волинь».
У своєму виступі посадовець детально проаналізував хід реформування первинного рівня медичної допомоги та роботу щодо виконання Урядової програми «Доступні ліки» у Волинській області.
У нараді взяв участь начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Микола Якимчук, який проінформував, що станом на 17.08.2018 у м. Луцьку з сімейними лікарями та педіатрами уклали 101,3 тис. декларацій про надання первинної медичної допомоги з мешканцями міста.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
17 серпня заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик на базі Ковельського ТМО провів нараду з керівниками закладів охорони здоров’я області «Зміни в охороні здоров’я і Волинь».
У своєму виступі посадовець детально проаналізував хід реформування первинного рівня медичної допомоги та роботу щодо виконання Урядової програми «Доступні ліки» у Волинській області.
У нараді взяв участь начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Микола Якимчук, який проінформував, що станом на 17.08.2018 у м. Луцьку з сімейними лікарями та педіатрами уклали 101,3 тис. декларацій про надання первинної медичної допомоги з мешканцями міста.
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