У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування

У Луцьку гроші з депутатського фонду витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування. Це стосується й коштів, які просять на ремонт, в округах без депутатів.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що у Луцьку виникла суперечка, чи можна виділяти гроші з депутатського фонду на капітальні ремонти житлових будинків, покрівель тощо. Окрім того, у місті є так звані округи без депутатів.У місті нині діють дві програми співфінансування виконання робіт – для ОСББ 70 на 30, для інших будинків – 60 на 40. Відтак, пропонують внести зміни у дві програми і зазначити, що фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до міських програм.«Це робиться для того, аби всі мешканці міста були у рівних умовах і могли отримати бюджетні гроші на умовах співфінансування», - сказала посадовиця.Голова комісіїзауважив, що не підтримує зміни, адже є списки, де потрібно провести ремонт, і тепер їм треба буде ще додатково шукати кошти.«Нас просто не зрозуміють. Тому ці зміни потрібно ввести з 1 січня 2019», - вважає Козюра.Натомість із цим не погодилася Лілія Єлова. Вона наголосила, що одним лучанам може пощастити, адже там живе депутат, а іншим – ні. У підсумку члени комісії вирішили, що депутатські кошти витрачатимуть на ремонти на умовах співфінансування.