У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування
Сьогодні, 10:29
У Луцьку гроші з депутатського фонду витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування. Це стосується й коштів, які просять на ремонт, в округах без депутатів.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у Луцьку виникла суперечка, чи можна виділяти гроші з депутатського фонду на капітальні ремонти житлових будинків, покрівель тощо. Окрім того, у місті є так звані округи без депутатів.
У місті нині діють дві програми співфінансування виконання робіт – для ОСББ 70 на 30, для інших будинків – 60 на 40. Відтак, пропонують внести зміни у дві програми і зазначити, що фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до міських програм.
«Це робиться для того, аби всі мешканці міста були у рівних умовах і могли отримати бюджетні гроші на умовах співфінансування», - сказала посадовиця.
Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що не підтримує зміни, адже є списки, де потрібно провести ремонт, і тепер їм треба буде ще додатково шукати кошти.
«Нас просто не зрозуміють. Тому ці зміни потрібно ввести з 1 січня 2019», - вважає Козюра.
Натомість із цим не погодилася Лілія Єлова. Вона наголосила, що одним лучанам може пощастити, адже там живе депутат, а іншим – ні. У підсумку члени комісії вирішили, що депутатські кошти витрачатимуть на ремонти на умовах співфінансування.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у Луцьку виникла суперечка, чи можна виділяти гроші з депутатського фонду на капітальні ремонти житлових будинків, покрівель тощо. Окрім того, у місті є так звані округи без депутатів.
У місті нині діють дві програми співфінансування виконання робіт – для ОСББ 70 на 30, для інших будинків – 60 на 40. Відтак, пропонують внести зміни у дві програми і зазначити, що фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до міських програм.
«Це робиться для того, аби всі мешканці міста були у рівних умовах і могли отримати бюджетні гроші на умовах співфінансування», - сказала посадовиця.
Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що не підтримує зміни, адже є списки, де потрібно провести ремонт, і тепер їм треба буде ще додатково шукати кошти.
«Нас просто не зрозуміють. Тому ці зміни потрібно ввести з 1 січня 2019», - вважає Козюра.
Натомість із цим не погодилася Лілія Єлова. Вона наголосила, що одним лучанам може пощастити, адже там живе депутат, а іншим – ні. У підсумку члени комісії вирішили, що депутатські кошти витрачатимуть на ремонти на умовах співфінансування.
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