вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування

У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування
У Луцьку гроші з депутатського фонду витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування. Це стосується й коштів, які просять на ремонт, в округах без депутатів.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у Луцьку виникла суперечка, чи можна виділяти гроші з депутатського фонду на капітальні ремонти житлових будинків, покрівель тощо. Окрім того, у місті є так звані округи без депутатів.

У місті нині діють дві програми співфінансування виконання робіт – для ОСББ 70 на 30, для інших будинків – 60 на 40. Відтак, пропонують внести зміни у дві програми і зазначити, що фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до міських програм.

«Це робиться для того, аби всі мешканці міста були у рівних умовах і могли отримати бюджетні гроші на умовах співфінансування», - сказала посадовиця.

Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що не підтримує зміни, адже є списки, де потрібно провести ремонт, і тепер їм треба буде ще додатково шукати кошти.

«Нас просто не зрозуміють. Тому ці зміни потрібно ввести з 1 січня 2019», - вважає Козюра.

Натомість із цим не погодилася Лілія Єлова. Вона наголосила, що одним лучанам може пощастити, адже там живе депутат, а іншим – ні. У підсумку члени комісії вирішили, що депутатські кошти витрачатимуть на ремонти на умовах співфінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, депутат, Луцьк, співфінансування, житло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
Сьогодні, 10:43
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування
Сьогодні, 10:29
У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 10:17
Як луцький «Мотор» святкував 80-річчя. ФОТО
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Трьом військовим з Луцька куплять житло Трьом військовим з Луцька куплять житло
15 серпень, 09:32
У Луцьку не дали грошей на житло для атовців У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
27 червень, 15:30
У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування
20 червень, 10:39
Луцький атовець отримає кошти на купівлю житла Луцький атовець отримає кошти на купівлю житла
16 травень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
19 серпень, 12:54
 1
У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування
Сьогодні, 10:29
 0
У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8