У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
Сьогодні, 10:43
У Луцьку уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції РАЦСу під філію ЦНАПу.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Депутат Петро Бойко поцікавився, коли відбудеться реконструкція РАЦСу і куди «відселять» управління юстиції.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що станом на 1 липня уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації.
«Управління юстиції веде перемовини, що, можливо, воно залишиться там. Або на 2019 рік передбачить гроші на оренду нового приміщення», - зауважив посадовець.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Депутат Петро Бойко поцікавився, коли відбудеться реконструкція РАЦСу і куди «відселять» управління юстиції.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що станом на 1 липня уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації.
«Управління юстиції веде перемовини, що, можливо, воно залишиться там. Або на 2019 рік передбачить гроші на оренду нового приміщення», - зауважив посадовець.
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