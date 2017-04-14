вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу

У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
У Луцьку уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції РАЦСу під філію ЦНАПу.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Депутат Петро Бойко поцікавився, коли відбудеться реконструкція РАЦСу і куди «відселять» управління юстиції.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що станом на 1 липня уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації.

«Управління юстиції веде перемовини, що, можливо, воно залишиться там. Або на 2019 рік передбачить гроші на оренду нового приміщення», - зауважив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РАЦС, Луцьк, гроші, оренда, приміщення, реконструкція, ЦНАП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за день горіли три житлові будинки
Сьогодні, 10:51
У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
Сьогодні, 10:43
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування
Сьогодні, 10:29
У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
У Луцьку без обговорення з громадою реконструюють РАЦС, – ЗМІ У Луцьку без обговорення з громадою реконструюють РАЦС, – ЗМІ
27 липень, 17:12
У Луцьку збільшать плату за оренду майна У Луцьку збільшать плату за оренду майна
23 липень, 13:45
У луцькому РАЦСі можуть добудувати п’ятий поверх У луцькому РАЦСі можуть добудувати п’ятий поверх
12 червень, 15:19
Назвали дохід луцького бюджету від ЦНАПу Назвали дохід луцького бюджету від ЦНАПу
14 квітень, 2017, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
19 серпень, 12:54
 1
На Волині за день горіли три житлові будинки
Сьогодні, 10:51
 0
У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
У Луцьку «депутатські гроші» витрачатимуть на ремонти за умовами співфінансування
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8