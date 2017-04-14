У Луцьку замовили проект реконструкції РАЦСу

У Луцьку уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції РАЦСу під філію ЦНАПу.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Депутатпоцікавився, коли відбудеться реконструкція РАЦСу і куди «відселять» управління юстиції.Директор департаменту економічної політикиповідомив, що станом на 1 липня уклали договір на розробку проектно-кошторисної документації.«Управління юстиції веде перемовини, що, можливо, воно залишиться там. Або на 2019 рік передбачить гроші на оренду нового приміщення», - зауважив посадовець.