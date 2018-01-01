Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Сьогодні, 11:00
Будівельна компанія Інвестор зводить житловий комплекс «Юпітер».
У житловому комплексі «Юпітер», що в селі Липини, тривають роботи над будівлями другої та третьої черги, - пише Перший.
Перший будинок уже повністю готовий та зданий в експлуатацію. Його офіційно відкрили 12 червня.
У другому будинку утеплили фасади. Тут завершуються роботи на покрівлі у третій секції. У першому під’їзді завершили штукатурні роботи та розпочали їх у другому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Встигни придбати: «Інвестор» пропонує житло за вигідними умовами
У третьому будинку зробили фундамент та завершили монолітні пояси.
У другій та третій секціях кладуть стіни першого поверху.
До речі, «Інвестор» пропонує купити в житловому комплексі «Юпітер» ідеальну оселю для великої сім’ї – чотирикімнатну дворівневу квартиру.
Крім того, у «Юпітері» є квартира-студія площею 59, 18 кв.м., третину якої займає кухня. Завдяки цьому її можна зонувати, відмежувавши територію для приготування їжі від території для столу, стільців чи диванів.
Щоб стати власником квартир у цьому житловому комплексі, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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У житловому комплексі «Юпітер», що в селі Липини, тривають роботи над будівлями другої та третьої черги, - пише Перший.
Перший будинок уже повністю готовий та зданий в експлуатацію. Його офіційно відкрили 12 червня.
У другому будинку утеплили фасади. Тут завершуються роботи на покрівлі у третій секції. У першому під’їзді завершили штукатурні роботи та розпочали їх у другому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Встигни придбати: «Інвестор» пропонує житло за вигідними умовами
У третьому будинку зробили фундамент та завершили монолітні пояси.
У другій та третій секціях кладуть стіни першого поверху.
До речі, «Інвестор» пропонує купити в житловому комплексі «Юпітер» ідеальну оселю для великої сім’ї – чотирикімнатну дворівневу квартиру.
Крім того, у «Юпітері» є квартира-студія площею 59, 18 кв.м., третину якої займає кухня. Завдяки цьому її можна зонувати, відмежувавши територію для приготування їжі від території для столу, стільців чи диванів.
Щоб стати власником квартир у цьому житловому комплексі, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Хто знає - на скільки їх підняли ?
Бо з теперішнім ростом курса долара (до зими) - лише дурень буре тратити свої вічнозелені.