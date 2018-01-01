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Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Будівельна компанія Інвестор зводить житловий комплекс «Юпітер».

У житловому комплексі «Юпітер», що в селі Липини, тривають роботи над будівлями другої та третьої черги, - пише Перший.

Перший будинок уже повністю готовий та зданий в експлуатацію. Його офіційно відкрили 12 червня.
Перший будинок ЖК «Юпітер»
Перший будинок ЖК «Юпітер»

У другому будинку утеплили фасади. Тут завершуються роботи на покрівлі у третій секції. У першому під’їзді завершили штукатурні роботи та розпочали їх у другому.

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Другий будинок ЖК «Юпітер»
Другий будинок ЖК «Юпітер»

Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

У третьому будинку зробили фундамент та завершили монолітні пояси.
Будівельні роботи у третьому будинку ЖК «Юпітер»
Будівельні роботи у третьому будинку ЖК «Юпітер»

У другій та третій секціях кладуть стіни першого поверху.
У третьому будинку зводять стіни
У третьому будинку зводять стіни
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

До речі, «Інвестор» пропонує купити в житловому комплексі «Юпітер» ідеальну оселю для великої сім’ї – чотирикімнатну дворівневу квартиру.
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Крім того, у «Юпітері» є квартира-студія площею 59, 18 кв.м., третину якої займає кухня. Завдяки цьому її можна зонувати, відмежувавши територію для приготування їжі від території для столу, стільців чи диванів.
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Щоб стати власником квартир у цьому житловому комплексі, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Як розбудовують ЖК «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

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Теги: Юпітер, Інвестор
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Коментарі 1
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З 1-го серпня мало бути підняття цін в "Інвестора".
Хто знає - на скільки їх підняли ?

Бо з теперішнім ростом курса долара (до зими) - лише дурень буре тратити свої вічнозелені.
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