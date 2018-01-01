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У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО

У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку показали урожай овочів, посаджений руками діток. Зібраними кабачками, баклажанами та помідорами годували звірят.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан.

"Соціально-освітній проект "ОгоРодина" зібрав сьогодні своїх латифундистів, дітей та їх батьків біля персональних земельних діляночок. Особлива категорія - учасники АТО та їх дітки. Приємно було бачити спільну роботу і батьків, і дітей. Діти збирали врожай. Рясно вродили кабачки, баклажани, помідори і навіть кавуни. Усі гуртом частували овочами і кормили звіряток. Брали участь у майстер-класі і пізнавальному інтерактиві. Свято Господнє Переображеніє відсвяткували по-особливому і нам вдалося створити теплу, сімейну атмосферу! Усі дууууже задоволені", - йдеться у повідомленні.

У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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