У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО

У Луцькому зоопарку показали урожай овочів, посаджений руками діток. Зібраними кабачками, баклажанами та помідорами годували звірят.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради"Соціально-освітній проект "ОгоРодина" зібрав сьогодні своїх латифундистів, дітей та їх батьків біля персональних земельних діляночок. Особлива категорія - учасники АТО та їх дітки. Приємно було бачити спільну роботу і батьків, і дітей. Діти збирали врожай. Рясно вродили кабачки, баклажани, помідори і навіть кавуни. Усі гуртом частували овочами і кормили звіряток. Брали участь у майстер-класі і пізнавальному інтерактиві. Свято Господнє Переображеніє відсвяткували по-особливому і нам вдалося створити теплу, сімейну атмосферу! Усі дууууже задоволені", - йдеться у повідомленні.