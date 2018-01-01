Перетнув подвійну суцільну: під Києвом – смертельна аварія. ФОТО. ВІДЕО
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На Новоірпенській трасі, під Києвом, Suzuki влетів у Citroen. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, троє – у важкому стані.
Про це пише 112.ua.
Іцнидент трапився у неділю, 19 серпня.
«Водій позашляховика Suzuki різко розвернувся в напрямку міста Ірпінь. Автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.
Протягом 40 хвилин він (водій Citroen - ред.) ще був живий, проте від отриманих травм помер на місці», - зазначила журналіст.
За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинули дві жінки, ще троє хлопців в лікарні. З пасажирів Citroen загинули два хлопці.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
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Про це пише 112.ua.
Іцнидент трапився у неділю, 19 серпня.
«Водій позашляховика Suzuki різко розвернувся в напрямку міста Ірпінь. Автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.
Протягом 40 хвилин він (водій Citroen - ред.) ще був живий, проте від отриманих травм помер на місці», - зазначила журналіст.
За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинули дві жінки, ще троє хлопців в лікарні. З пасажирів Citroen загинули два хлопці.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
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