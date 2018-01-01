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Перетнув подвійну суцільну: під Києвом – смертельна аварія. ФОТО. ВІДЕО

Перетнув подвійну суцільну: під Києвом – смертельна аварія. ФОТО. ВІДЕО
На Новоірпенській трасі, під Києвом, Suzuki влетів у Citroen. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, троє – у важкому стані.

Про це пише 112.ua.

Іцнидент трапився у неділю, 19 серпня.

«Водій позашляховика Suzuki різко розвернувся в напрямку міста Ірпінь. Автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.

Протягом 40 хвилин він (водій Citroen - ред.) ще був живий, проте від отриманих травм помер на місці», - зазначила журналіст.

За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинули дві жінки, ще троє хлопців в лікарні. З пасажирів Citroen загинули два хлопці.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
Перетнув подвійну суцільну: під Києвом – смертельна аварія. ФОТО. ВІДЕО
Перетнув подвійну суцільну: під Києвом – смертельна аварія. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: аварія, ДТП
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