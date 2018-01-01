Перетнув подвійну суцільну: під Києвом – смертельна аварія. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише



Іцнидент трапився у неділю, 19 серпня.



«Водій позашляховика Suzuki різко розвернувся в напрямку міста Ірпінь. Автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.



Протягом 40 хвилин він (водій Citroen - ред.) ще був живий, проте від отриманих травм помер на місці», - зазначила журналіст.



За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинули дві жінки, ще троє хлопців в лікарні. З пасажирів Citroen загинули два хлопці.



Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Новоірпенській трасі, під Києвом, Suzuki влетів у Citroen. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, троє – у важкому стані.Про це пише 112.ua Іцнидент трапився у неділю, 19 серпня.«Водій позашляховика Suzuki різко розвернувся в напрямку міста Ірпінь. Автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, тому достатньо часу, щоб відреагувати на ситуацію у водія Citroen не було.Протягом 40 хвилин він (водій Citroen - ред.) ще був живий, проте від отриманих травм помер на місці», - зазначила журналіст.За даними поліції, з п'яти пасажирів Suzuki загинули дві жінки, ще троє хлопців в лікарні. З пасажирів Citroen загинули два хлопці.Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

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