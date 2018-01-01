Зал для більярду і 143 тонни даху: якою колись була луцька ротонда
Сьогодні, 11:21
У мережі розповіли, хто і як проектував луцьку ротонду, що у центральному парку міста.
Про це йдеться у повідомленні спільноти "Луцький модернізм. Книга-альбом"
Так, споруда ротонди як літня кіноконцертна сцена в парку була зведена у 1978 році. Діаметр даху - 26 метрів. Складається він із 26 пелюсток вагою 5,5 тонни кожна.
Під ним проектувалися сцена, дві артистичні зали і зала для більярду. Глядацька зона - на 1200 місць.
"Задумано фахівцями у Львівській політехніці, прив'язку робили місцеві. Архітектори: Л. Слюсаренко, А. Ващук і львів'янин В. Храмцов. На жаль, під час останнього оновлення модерністичний вигляд був пошкоджений втратою зони з декоративними квадратиками. Тому фото ще до реконструкції і з проекту", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у повідомленні спільноти "Луцький модернізм. Книга-альбом"
Так, споруда ротонди як літня кіноконцертна сцена в парку була зведена у 1978 році. Діаметр даху - 26 метрів. Складається він із 26 пелюсток вагою 5,5 тонни кожна.
Під ним проектувалися сцена, дві артистичні зали і зала для більярду. Глядацька зона - на 1200 місць.
"Задумано фахівцями у Львівській політехніці, прив'язку робили місцеві. Архітектори: Л. Слюсаренко, А. Ващук і львів'янин В. Храмцов. На жаль, під час останнього оновлення модерністичний вигляд був пошкоджений втратою зони з декоративними квадратиками. Тому фото ще до реконструкції і з проекту", - йдеться у дописі.
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