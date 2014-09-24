Лучани будуть платити менше за тепло лише після завершення опалювального сезону

У Луцьку індивідуальні теплові пункти, які дозволять економити, почнуть встановлювати лише після завершення опалювального сезону.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Заступник директора ДКП «Луцьктепло»розповів, що підприємство активно готується до початку нового опалювального сезону: виконує промивання мереж, випробовує на щільність та міцність обладнання, перевіряють теплообмінники, котли тощо.Проводиться заміна газового обладнання у котельнях на Даньшина, Гулака Артемовського, Відродження та інших.Відремонтували 838 метрів тепломереж, хоч на рік запланували ремонт 7 кілометрів.Заступник директора ДКП «Луцьктепло»зауважив, що у місті працюють над впровадженням спільного проекту з ЄБРР щодо модернізації системи теплопостачання.«Надіємося, що з квітня за проектами ми будемо будувати індивідуальні теплові пункти», - сказав Богдан Карачевський.Натомість голова комісіївідзначив, що три роки поспіль лучан годують обіцянками щодо встановлення ІТП.«Я не уявляв, що це буде настільки довго, настільки марудно. Так працює механізм», - відповів заступник директора «Луцьктепла».«ІТП будуть приступати до реалізації лише після закінчення опалювального сезону. Лучан не цікавлять усі ці процедури, їм потрібно знати, коли вони будуть платити менше за тепло», - додав Козюра.