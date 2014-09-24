Лучани будуть платити менше за тепло лише після завершення опалювального сезону
Сьогодні, 11:24
У Луцьку індивідуальні теплові пункти, які дозволять економити, почнуть встановлювати лише після завершення опалювального сезону.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Віктор Мельник розповів, що підприємство активно готується до початку нового опалювального сезону: виконує промивання мереж, випробовує на щільність та міцність обладнання, перевіряють теплообмінники, котли тощо.
Проводиться заміна газового обладнання у котельнях на Даньшина, Гулака Артемовського, Відродження та інших.
Відремонтували 838 метрів тепломереж, хоч на рік запланували ремонт 7 кілометрів.
Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Богдан Карачевський зауважив, що у місті працюють над впровадженням спільного проекту з ЄБРР щодо модернізації системи теплопостачання.
«Надіємося, що з квітня за проектами ми будемо будувати індивідуальні теплові пункти», - сказав Богдан Карачевський.
Натомість голова комісії Андрій Козюра відзначив, що три роки поспіль лучан годують обіцянками щодо встановлення ІТП.
«Я не уявляв, що це буде настільки довго, настільки марудно. Так працює механізм», - відповів заступник директора «Луцьктепла».
«ІТП будуть приступати до реалізації лише після закінчення опалювального сезону. Лучан не цікавлять усі ці процедури, їм потрібно знати, коли вони будуть платити менше за тепло», - додав Козюра.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Віктор Мельник розповів, що підприємство активно готується до початку нового опалювального сезону: виконує промивання мереж, випробовує на щільність та міцність обладнання, перевіряють теплообмінники, котли тощо.
Проводиться заміна газового обладнання у котельнях на Даньшина, Гулака Артемовського, Відродження та інших.
Відремонтували 838 метрів тепломереж, хоч на рік запланували ремонт 7 кілометрів.
Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Богдан Карачевський зауважив, що у місті працюють над впровадженням спільного проекту з ЄБРР щодо модернізації системи теплопостачання.
«Надіємося, що з квітня за проектами ми будемо будувати індивідуальні теплові пункти», - сказав Богдан Карачевський.
Натомість голова комісії Андрій Козюра відзначив, що три роки поспіль лучан годують обіцянками щодо встановлення ІТП.
«Я не уявляв, що це буде настільки довго, настільки марудно. Так працює механізм», - відповів заступник директора «Луцьктепла».
«ІТП будуть приступати до реалізації лише після закінчення опалювального сезону. Лучан не цікавлять усі ці процедури, їм потрібно знати, коли вони будуть платити менше за тепло», - додав Козюра.
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