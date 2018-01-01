У Ковелі взялися перевіряти фаст-фуди





Про це пише



Відділ економічного розвитку та торгівлі Ковельського міськвиконкому спільно з фахівцями Держпродспоживслужби на минулому тижні розпочав рейдові перевірки фаст-фудів.



Ці заклади харчування, за словами начальника відділу Михайла Долінського, перевіряють в частині дотримання ними законодавства про працю, безпечність та окремі показники якості продукції.



Наразі рейди ще не закінчили, тому про його результати говорити зарано. Про це повідомив на апаратній нараді при міському голові Михайло Долінський.



Також він зауважив, що ця перевірка є плановою, хоча й «підкріплена» дорученням голови Волинської ОДА Олександра Савченка.



Нагадаємо, що в Україні активно взялися перевіряти вуличні фаст-фуди лише після масового отруєння в Києві шаурмою. Спочатку постраждалих від отруєння було 16, згодом їхня кількість зросла та перевалила за півсотню. Серед отруєних є й більше десятка дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі розпочалася перевірка точок продажу вуличної їжі.Про це пише Про Ковель Відділ економічного розвитку та торгівлі Ковельського міськвиконкому спільно з фахівцями Держпродспоживслужби на минулому тижні розпочав рейдові перевірки фаст-фудів.Ці заклади харчування, за словами начальника відділу, перевіряють в частині дотримання ними законодавства про працю, безпечність та окремі показники якості продукції.Наразі рейди ще не закінчили, тому про його результати говорити зарано. Про це повідомив на апаратній нараді при міському голові Михайло Долінський.Також він зауважив, що ця перевірка є плановою, хоча й «підкріплена» дорученням голови Волинської ОДАНагадаємо, що в Україні активно взялися перевіряти вуличні фаст-фуди лише після масового отруєння в Києві шаурмою. Спочатку постраждалих від отруєння було 16, згодом їхня кількість зросла та перевалила за півсотню. Серед отруєних є й більше десятка дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію