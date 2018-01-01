Частина лучан не платить за тепло 20 років
Сьогодні, 12:03
Мешканці Луцька боргують 50 мільйонів гривень за тепло.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Найбільша частка боргів – 69 % – суми від 10 до 50 тисяч гривень. Загалом таких неплатників у місті є 1730.
«Треба організовувати системну роботу. 69 % не платять 10-20 років і вже не принесуть ці гроші», - наголосив голова комісії Андрій Козюра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Найбільша частка боргів – 69 % – суми від 10 до 50 тисяч гривень. Загалом таких неплатників у місті є 1730.
«Треба організовувати системну роботу. 69 % не платять 10-20 років і вже не принесуть ці гроші», - наголосив голова комісії Андрій Козюра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Відключити, обрізати труби, відразу погасять усі борги...
Останні новини
У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*
Сьогодні, 12:20
Частина лучан не платить за тепло 20 років
Сьогодні, 12:03
На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку
Сьогодні, 11:54
На Волині впіймали рибного браконьєра
Сьогодні, 11:49