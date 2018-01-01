Частина лучан не платить за тепло 20 років

Мешканці Луцька боргують 50 мільйонів гривень за тепло.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Найбільша частка боргів – 69 % – суми від 10 до 50 тисяч гривень. Загалом таких неплатників у місті є 1730.«Треба організовувати системну роботу. 69 % не платять 10-20 років і вже не принесуть ці гроші», - наголосив голова комісії