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Частина лучан не платить за тепло 20 років

Частина лучан не платить за тепло 20 років
Мешканці Луцька боргують 50 мільйонів гривень за тепло.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Найбільша частка боргів – 69 % – суми від 10 до 50 тисяч гривень. Загалом таких неплатників у місті є 1730.

«Треба організовувати системну роботу. 69 % не платять 10-20 років і вже не принесуть ці гроші», - наголосив голова комісії Андрій Козюра.

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Теги: борг, тепло, опалення, Волинь
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