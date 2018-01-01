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На одній з луцьких вулиць затоплює дорогу через забиту каналізаційну решітку

На одній з луцьких вулиць затоплює дорогу через забиту каналізаційну решітку
У Луцьку скаржаться на несправну решітку зливової каналізації, що на вулиці Чернишевського.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив користувач Roman F.

Чоловік зазначив, що на вулиці Чернишевського, 104а після кожного дощу відбувається підтоплення проїжджої частини через несправну решутку зливової каналізації.

"В зливній решітці стоїть вода. На даній ділянці вулиці після кожного дощу на проїжджій частині стоїть вода, яка рясно обливає пішоходів з-під коліс автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: комуналка, благоустрій, дорога
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