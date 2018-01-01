Луцьк купив неякісні контейнери для сміття

У Луцьку провели тендер на закупівлю контейнерів для сміття. Товар виявився неякісним.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор «Луцькспецкомунтрансу»повідомив, що 34 контейнери придбали у фірми з Запоріжжя.«Ми їх хотіли практично всі повернути назад, бо вони були не готові до експлуатації. Ми звернулися до фірми, приїхали два інженери і привезли кришки, яких не було. Сьогодні контейнери готові, але вони не є найкращої якості. Бажано таких більше не купувати», - наголосив він.Окрім того, Луцьк отримає 33 тисячі євро від партнерів з Ліппе (Німеччина) на придбання контейнерів. Їх розмістять на 40-му кварталі міста.