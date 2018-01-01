Від тяжкої недуги помер волинський краєзнавець
Сьогодні, 12:42
Після тривалої недуги помер волинський краєзнавець Олександр Лудковський.
Про це повідомили в Організації Волинських Авіалюбителів "ОВАЛ".
"З великим сумом повідомляємо, що позавчора, в суботу, 18-го серпня, після тривалої та виснажливої боротьби зі смертельною хворобою на 62-му році життя у свій останній та вічний політ відправився відомий луцький краєзнавець, один з найкращих Волинських фахівців у галузі історії Першої та Другої Світових воєн, а також міжвоєнного періоду на Волині, зокрема авіаційної історії Волині цих періодів, та просто хороша людина, люблячий чоловік і батько Олександр Львович Лудковський", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в Організації Волинських Авіалюбителів "ОВАЛ".
"З великим сумом повідомляємо, що позавчора, в суботу, 18-го серпня, після тривалої та виснажливої боротьби зі смертельною хворобою на 62-му році життя у свій останній та вічний політ відправився відомий луцький краєзнавець, один з найкращих Волинських фахівців у галузі історії Першої та Другої Світових воєн, а також міжвоєнного періоду на Волині, зокрема авіаційної історії Волині цих періодів, та просто хороша людина, люблячий чоловік і батько Олександр Львович Лудковський", - йдеться у повідомленні.
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