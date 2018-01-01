вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від тяжкої недуги помер волинський краєзнавець

Від тяжкої недуги помер волинський краєзнавець
Після тривалої недуги помер волинський краєзнавець Олександр Лудковський.

Про це повідомили в Організації Волинських Авіалюбителів "ОВАЛ".

"З великим сумом повідомляємо, що позавчора, в суботу, 18-го серпня, після тривалої та виснажливої боротьби зі смертельною хворобою на 62-му році життя у свій останній та вічний політ відправився відомий луцький краєзнавець, один з найкращих Волинських фахівців у галузі історії Першої та Другої Світових воєн, а також міжвоєнного періоду на Волині, зокрема авіаційної історії Волині цих періодів, та просто хороша людина, люблячий чоловік і батько Олександр Львович Лудковський", - йдеться у повідомленні.

Від тяжкої недуги помер волинський краєзнавець

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Луцьк, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які вулиці Луцька найбільше загиджені сміттям
Сьогодні, 12:59
Для Луцька хочуть купити сміттєвоз, який митиме контейнери
Сьогодні, 12:49
Від тяжкої недуги помер волинський краєзнавець
Сьогодні, 12:42
Луцьк купив неякісні контейнери для сміття
Сьогодні, 12:38
Луцьке сміття збирають мешканці Рівненщини, Рожища та Копачівки
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО
16 серпень, 14:42
Помер декан факультету мистецтв луцького вишу Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
15 серпень, 09:13
У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО
14 серпень, 18:24
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
11 серпень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
19 серпень, 12:54
 1
На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха
Сьогодні, 13:49
 0
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 13:39
 0
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку «каратєльні загони» муніципалів штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8