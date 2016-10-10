Повідомили, коли запрацює сміттєсортувальна лінія у Луцьку
Сьогодні, 13:10
Сміттєсортувальна лінія на вулиці Трункіна у Луцьку може запрацювати вже 22 серпня.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич розповів, що у четвер, 16 серпня, провели пробний запуск лінії.
«Усе нормально, усе працює. Там поки не зроблена вага, але лінія може працювати поки без неї. Найбільша проблема – встановлення пресу. Підрядники обіцяли змонтувати його минулого тижня, сьогодні теж обіцяли, але поки не можу повідомити про стан справ», - зауважив Кузьмич.
Сміттєсортувальна лінія може перероблювати 50 тисяч тонн сміття у рік. Планують, що перший автомобіль зі сміттям відправиться 22 серпня.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич розповів, що у четвер, 16 серпня, провели пробний запуск лінії.
«Усе нормально, усе працює. Там поки не зроблена вага, але лінія може працювати поки без неї. Найбільша проблема – встановлення пресу. Підрядники обіцяли змонтувати його минулого тижня, сьогодні теж обіцяли, але поки не можу повідомити про стан справ», - зауважив Кузьмич.
Сміттєсортувальна лінія може перероблювати 50 тисяч тонн сміття у рік. Планують, що перший автомобіль зі сміттям відправиться 22 серпня.
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