Повідомили, коли запрацює сміттєсортувальна лінія у Луцьку

Сміттєсортувальна лінія на вулиці Трункіна у Луцьку може запрацювати вже 22 серпня.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор «Луцькспецкомунтрансу»розповів, що у четвер, 16 серпня, провели пробний запуск лінії.«Усе нормально, усе працює. Там поки не зроблена вага, але лінія може працювати поки без неї. Найбільша проблема – встановлення пресу. Підрядники обіцяли змонтувати його минулого тижня, сьогодні теж обіцяли, але поки не можу повідомити про стан справ», - зауважив Кузьмич.Сміттєсортувальна лінія може перероблювати 50 тисяч тонн сміття у рік. Планують, що перший автомобіль зі сміттям відправиться 22 серпня.