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Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька

Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька
У Луцьку відбудеться концерт Арсена Мірзояна.

Співак виступить 7 листопада в РЦ "Промінь" о 19:00.

"Запрошуємо вас на сольний концерт, всеукраїнського туру, сталевого голосу України Арсена Мірзояна", - повідомили організатори.

Квитки можна придбати у касах РЦ"Промінь" або на сайті https://lutsk.karabas.com/ua/arsen-mirzoyan-25/order/, а також у "Show Basilic."

Інформація за тел. 095 602 15 95

Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька

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Теги: Арсен Мірзоян, концерт, виступ, розваги, відпочинок
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