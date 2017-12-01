Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька
Сьогодні, 13:15
У Луцьку відбудеться концерт Арсена Мірзояна.
Співак виступить 7 листопада в РЦ "Промінь" о 19:00.
"Запрошуємо вас на сольний концерт, всеукраїнського туру, сталевого голосу України Арсена Мірзояна", - повідомили організатори.
Квитки можна придбати у касах РЦ"Промінь" або на сайті https://lutsk.karabas.com/ua/arsen-mirzoyan-25/order/, а також у "Show Basilic."
Інформація за тел. 095 602 15 95
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Співак виступить 7 листопада в РЦ "Промінь" о 19:00.
"Запрошуємо вас на сольний концерт, всеукраїнського туру, сталевого голосу України Арсена Мірзояна", - повідомили організатори.
Квитки можна придбати у касах РЦ"Промінь" або на сайті https://lutsk.karabas.com/ua/arsen-mirzoyan-25/order/, а також у "Show Basilic."
Інформація за тел. 095 602 15 95
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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