Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька

Арсена Мірзояна.



Співак виступить 7 листопада в РЦ "Промінь" о 19:00.



"Запрошуємо вас на сольний концерт, всеукраїнського туру, сталевого голосу України Арсена Мірзояна", - повідомили організатори.



Квитки можна придбати у касах РЦ"Промінь" або на сайті https://lutsk.karabas.com/ua/arsen-mirzoyan-25/order/, а також у "Show Basilic."



Інформація за тел. 095 602 15 95





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