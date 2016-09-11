Місця для сміття на полігоні у Брищі вистачить лише на рік

Сміттєвий полігон у Брищі зможе працювати лише один рік.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.За словами директора «Луцькспецкомунтрансу», якщо до кінця наступного року не вирішать питання сміттєвого полігону, то у Луцьку виникнуть величезні проблеми з захороненням сміття.Натомість заступник мера Костянтин Петрочук повідомив, що місто веде активний пошук ділянок під полігон, щодо будівництва сміттєспалювального заводу та уже є певні напрацювання.