Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву





Суд Перемишля обрав запобіжний захід водію українського автобуса, який розбився у Польщі, - арешт на три місяці, - про це повідомляє



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Як зазначається, сам кермувальник провини не визнає, каже, що були складні погодні умови - дощ і туман, а на додачу - вузька дорога.



Нині водієві загрожує до 12 років в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.Суд Перемишля обрав запобіжний захід водію українського автобуса, який розбився у Польщі, - арешт на три місяці, - про це повідомляє ТСН Як зазначається, сам кермувальник провини не визнає, каже, що були складні погодні умови - дощ і туман, а на додачу - вузька дорога.Нині водієві загрожує до 12 років в’язниці.

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