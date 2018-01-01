Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
Сьогодні, 13:33
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Суд Перемишля обрав запобіжний захід водію українського автобуса, який розбився у Польщі, - арешт на три місяці, - про це повідомляє ТСН.
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Як зазначається, сам кермувальник провини не визнає, каже, що були складні погодні умови - дощ і туман, а на додачу - вузька дорога.
Нині водієві загрожує до 12 років в’язниці.
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Суд Перемишля обрав запобіжний захід водію українського автобуса, який розбився у Польщі, - арешт на три місяці, - про це повідомляє ТСН.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву
Як зазначається, сам кермувальник провини не визнає, каже, що були складні погодні умови - дощ і туман, а на додачу - вузька дорога.
Нині водієві загрожує до 12 років в’язниці.
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