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Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву

Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд Перемишля обрав запобіжний захід водію українського автобуса, який розбився у Польщі, - арешт на три місяці, - про це повідомляє ТСН.

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Як зазначається, сам кермувальник провини не визнає, каже, що були складні погодні умови - дощ і туман, а на додачу - вузька дорога.

Нині водієві загрожує до 12 років в’язниці.

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Теги: смерть, аварія, ДТП, Польща
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