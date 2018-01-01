На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха
Сьогодні, 13:49
Голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха вважає, що через 10 років на вулиці Клима Савура замість розвалюх буде новий житловий квартал.
Про це йшлося у понеділок, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Віктор Чорнуха розповів, що внесли багато змін у ДБН, які вступлять у дію через місяць. Тому виникла необхідність коригування детального плану території району вулиці Клима Савура.
«За 10 років там буде цілий житловий район замість «шанхаю» та розвалюх», - відзначив Віктор Чорнуха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Віктор Чорнуха розповів, що внесли багато змін у ДБН, які вступлять у дію через місяць. Тому виникла необхідність коригування детального плану території району вулиці Клима Савура.
«За 10 років там буде цілий житловий район замість «шанхаю» та розвалюх», - відзначив Віктор Чорнуха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха
Сьогодні, 13:49
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 13:39