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На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха

На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха
Голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха вважає, що через 10 років на вулиці Клима Савура замість розвалюх буде новий житловий квартал.

Про це йшлося у понеділок, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Віктор Чорнуха розповів, що внесли багато змін у ДБН, які вступлять у дію через місяць. Тому виникла необхідність коригування детального плану території району вулиці Клима Савура.

«За 10 років там буде цілий житловий район замість «шанхаю» та розвалюх», - відзначив Віктор Чорнуха.

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Теги: будівництво, Луцьк, Віктор Чорнуха
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