На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха

Голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»вважає, що через 10 років на вулиці Клима Савура замість розвалюх буде новий житловий квартал.Про це йшлося у понеділок, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Віктор Чорнуха розповів, що внесли багато змін у ДБН, які вступлять у дію через місяць. Тому виникла необхідність коригування детального плану території району вулиці Клима Савура.«За 10 років там буде цілий житловий район замість «шанхаю» та розвалюх», - відзначив Віктор Чорнуха.