Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Василем Крищуком
Сьогодні, 14:00
У Володимирі-Волинському оголосили дводенну жалобу за загиблим бійцем 14 ОМБр Василем Крищуком.
Про це повідомили на офіційному сайті Володимира-Волинського.
Нагадаємо, Василя Крищука вбили на Донбасі 18 серпня.
Герой був бійцем третього механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області.
Міський голова Петро Саганюк прийняв розпорядження про оголошення у місті Володимирі-Волинському 21 та 22 серпня 2018 року днями жалоби.
Розпорядження обмежує проведення розважальних концертних заходів, спортивних змагань, забороняє звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
За попередньою інформацією, тіло Героя прибуде у Володимир-Волинський 21 серпня 2018 року. Прощання відбудеться 22 серпня 2018 року за адресою вул. Володимира Великого, 1, де живе родина Крищуків.
Детальнішу інформацію про час прощання повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на офіційному сайті Володимира-Волинського.
Нагадаємо, Василя Крищука вбили на Донбасі 18 серпня.
Герой був бійцем третього механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області.
Міський голова Петро Саганюк прийняв розпорядження про оголошення у місті Володимирі-Волинському 21 та 22 серпня 2018 року днями жалоби.
Розпорядження обмежує проведення розважальних концертних заходів, спортивних змагань, забороняє звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
За попередньою інформацією, тіло Героя прибуде у Володимир-Волинський 21 серпня 2018 року. Прощання відбудеться 22 серпня 2018 року за адресою вул. Володимира Великого, 1, де живе родина Крищуків.
Детальнішу інформацію про час прощання повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:30
Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку
Сьогодні, 14:25
Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Василем Крищуком
Сьогодні, 14:00
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 13:39