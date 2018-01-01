Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Василем Крищуком

У Володимирі-Волинському оголосили дводенну жалобу за загиблим бійцем 14 ОМБрПро це повідомили на офіційному сайті Володимира-Волинського.Нагадаємо,Герой був бійцем третього механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області.Міський головаприйняв розпорядження про оголошення у місті Володимирі-Волинському 21 та 22 серпня 2018 року днями жалоби.Розпорядження обмежує проведення розважальних концертних заходів, спортивних змагань, забороняє звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.За попередньою інформацією, тіло Героя прибуде у Володимир-Волинський 21 серпня 2018 року. Прощання відбудеться 22 серпня 2018 року за адресою вул. Володимира Великого, 1, де живе родина Крищуків.Детальнішу інформацію про час прощання повідомлять згодом.