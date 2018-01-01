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Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Василем Крищуком

Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Василем Крищуком
У Володимирі-Волинському оголосили дводенну жалобу за загиблим бійцем 14 ОМБр Василем Крищуком.

Про це повідомили на офіційному сайті Володимира-Волинського.

Нагадаємо, Василя Крищука вбили на Донбасі 18 серпня.

Герой був бійцем третього механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області.

Міський голова Петро Саганюк прийняв розпорядження про оголошення у місті Володимирі-Волинському 21 та 22 серпня 2018 року днями жалоби.

Розпорядження обмежує проведення розважальних концертних заходів, спортивних змагань, забороняє звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

За попередньою інформацією, тіло Героя прибуде у Володимир-Волинський 21 серпня 2018 року. Прощання відбудеться 22 серпня 2018 року за адресою вул. Володимира Великого, 1, де живе родина Крищуків.

Детальнішу інформацію про час прощання повідомлять згодом.

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Теги: жалоба, Володимир-Волинський, Василь Крищук, Герой, Донбас, Схід, смерть, війна
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