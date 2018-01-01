Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку





Про це повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, пишуть



Як повідомив медик, зараз постраждалий перебуває у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології. Його стан – стабільний. Чоловікові надали допомогу і планують переводити у відділення хірургії.



Нагадаємо, ДТП, у якій постраждав велосипедист, сталася пізно ввечері 19 серпня у Луцьку. Так, близько 23.20 на вулиці Гнідавській велосипедист потрапив під колеса таксі.



Як розповіли очевидці, велосипедист на великій швидкості рухався зі сторони Даньшина та практично вискочив під колеса авто Daewoo Sens.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку велосипедист раптово виїхав на проїжджу частину. Водій легковика не встиг зреагувати та збив хлопця.Про це повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, пишуть Волинські Новини Як повідомив медик, зараз постраждалий перебуває у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології. Його стан – стабільний. Чоловікові надали допомогу і планують переводити у відділення хірургії.Нагадаємо,у Луцьку. Так, близько 23.20 на вулиці ГнідавськійЯк розповіли очевидці, велосипедист на великій швидкості рухався зі сторони Даньшина та практично вискочив під колеса авто Daewoo Sens.

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