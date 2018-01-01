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Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку

Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку
У Луцьку велосипедист раптово виїхав на проїжджу частину. Водій легковика не встиг зреагувати та збив хлопця.

Про це повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, пишуть Волинські Новини.

Як повідомив медик, зараз постраждалий перебуває у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології. Його стан – стабільний. Чоловікові надали допомогу і планують переводити у відділення хірургії.

Нагадаємо, ДТП, у якій постраждав велосипедист, сталася пізно ввечері 19 серпня у Луцьку. Так, близько 23.20 на вулиці Гнідавській велосипедист потрапив під колеса таксі.

Як розповіли очевидці, велосипедист на великій швидкості рухався зі сторони Даньшина та практично вискочив під колеса авто Daewoo Sens.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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