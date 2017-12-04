У волинянки на базарі вкрали велику суму грошей





Про це пише



Знявши з банківської картки гроші 18 серпня, 55-річна жителька Володимира-Волинського вирішила відвідати госпрозрахунковий ринок, що у центрі міста на вулиці Данила Галицького.



Походивши поміж торговими рядами та прилавками, не віднайшовши потрібного товару, жінка повернулася додому.



Вдома, заглянувши до сумки,вона виявили, що гаманця із грошима немає.



Жінка звернулася до Володимир-Волинського відділу поліції, де відкрили кримінальне провадження.



У коло підозрюваних в крадіжці, як зазначили в поліції, потрапили особи ромської національності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки Володимира-Волинського злодії вкрали гаманець. У ньому було 12600 гривень.Про це пише Володимир Медіа Знявши з банківської картки гроші 18 серпня, 55-річна жителька Володимира-Волинського вирішила відвідати госпрозрахунковий ринок, що у центрі міста на вулиці Данила Галицького.Походивши поміж торговими рядами та прилавками, не віднайшовши потрібного товару, жінка повернулася додому.Вдома, заглянувши до сумки,вона виявили, що гаманця із грошима немає.Жінка звернулася до Володимир-Волинського відділу поліції, де відкрили кримінальне провадження.У коло підозрюваних в крадіжці, як зазначили в поліції, потрапили особи ромської національності.

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