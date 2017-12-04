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У волинянки на базарі вкрали велику суму грошей

У волинянки на базарі вкрали велику суму грошей
У жительки Володимира-Волинського злодії вкрали гаманець. У ньому було 12600 гривень.

Про це пише Володимир Медіа.

Знявши з банківської картки гроші 18 серпня, 55-річна жителька Володимира-Волинського вирішила відвідати госпрозрахунковий ринок, що у центрі міста на вулиці Данила Галицького.

Походивши поміж торговими рядами та прилавками, не віднайшовши потрібного товару, жінка повернулася додому.

Вдома, заглянувши до сумки,вона виявили, що гаманця із грошима немає.

Жінка звернулася до Володимир-Волинського відділу поліції, де відкрили кримінальне провадження.

У коло підозрюваних в крадіжці, як зазначили в поліції, потрапили особи ромської національності.

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Теги: крадіжка, гаманець, Волинь, Володимир-Волинський
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