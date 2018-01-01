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З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО

З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО
У Луцьку скаржаться на величезні купи сміття, яке уже впродовж місяця не вивозять з прибудинкової території на вулиці Софії Ковалевської, 25, 23, 23а.

Про це у на платформі "Відкрите місто" написав користувач Олександр Небайдужий.

"Сміття на прибудинковій території знаходиться уже більше місяця. На наші звернення Луцькспецкомунтранс не реагує, забирають лише сміття з контейнерів. 8 серпня уже вкотре зверталися в Луцькспецкомунтранс, сказали , що заберуть. Результат - через тиждень купа сміття збільшилася вдвічі", - йдеться у дописі.

З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО
З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО
З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО
З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО
З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій, двір
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