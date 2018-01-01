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У Луцьку покажуть «Прапори незалежної України»

У Луцьку покажуть «Прапори незалежної України»
У волинському обласному музеї відкриють виставку «Прапори незалежної України».

У Волинському краєзнавчому музеї розгорнуть виставку «Прапори незалежної України». Приурочена вона до Дня Державного Прапора України та 27-ої річниці проголошення Незалежності України, - повідомляє Музейний простір Волині.

На виставці представлені прапори від часів боротьби Народного руху України за незалежність нашої країни у 1989–1991 роках і до нинішньої війни на сході України, коли ми знову змушені відстоювати право на свою державу.

Зокрема: синьо-жовті прапори (деякі, з цитатами із поезій Тараса Шевченка і Лесі Українки), які використовувалися НРУ під час мітингів 1989–1991 років, стяг «Так!» Помаранчевої революції (2004 р.), синьо-жовтий прапор Революції гідності (2013–2014 рр.), на якому поєднана символіка України і ЄС.

Є на виставці і синьо-жовте знамено та прапор Волинської області із зони бойових дій на сході України (2014–2018 рр.), на якому залишили свої підписи солдати та офіцери з Волині.

"Також на виставці вивішено блакитний із золотою (жовтою) тамгою національний прапор кримських татар, під яким вони нині борються у Криму проти путінського окупаційного режиму. Представлена на виставці і колекція нагрудних знаків і значків Волинського краєзнавчого музею, в основі дизайну яких використано зображення українських прапорів", - йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що деякі раритетні українські прапори нині також розміщені на музейних виставках «Волинь в Українській революції 1917–1921 років», «Герої не вмирають! Пам’яті Небесної сотні» та «Неоголошена війна. Волинський рахунок».

У ході екскурсій науковці відділу новітньої історії готові додатково представити і розповісти про них відвідувачам. Наприклад, про різноманітні галузеві прапори Української Народної Республіки і Української Держави (1917–1921 рр.) та про ті прапори, які використовувалися на Євромайдані, а також під якими воювали на сході України наші бійці.

Офіційне відкриття виставки «Прапори незалежної України» відбудеться у вівторок, 21 серпня, о 12.00.

У Луцьку покажуть «Прапори незалежної України»
У Луцьку покажуть «Прапори незалежної України»
У Луцьку покажуть «Прапори незалежної України»
У Луцьку покажуть «Прапори незалежної України»

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Теги: музеї, історія, виставка, Луцьк, прапори
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