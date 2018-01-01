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У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій»*

У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій»*
26 серпня у ТРЦ «ПортCity» за підтримки громадської організації «Велика ідея» у рамках проекту «100 ідей для дітей» відбудеться «Фестиваль професій». Захід буде безкоштовним для дітей віком від 3 до 18 років.

Під час «Фестивалю професій» буде діяти благодійна акція «Рюкзак допомоги» - це збір коштів на потрібні речі до школи для першокласників Навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами.

Як прийняти участь у «Фестивалі професій»?

1. 26 серпня о 12:00 у холі 1 поверху ТРЦ «ПортCity» отримати карту «Фестивалю професій» - «Job City».

2. Відправитися у захопливу подорож професіями під час якої на кожній професійній «станції» учасники будуть отримувати спеціальні наклейки (Головні місце розташування професійних «станцій»: ТРЦ «ПортCity», парковка ТРЦ «ПортCity», АЗС «WOK»).
Чим більше наклейок збере учасник, тим цінніший приз отримає. Мінімальний приз можна отримати від 20 наклейок. Їх можна обміняти у крамниці - «Kid`s Shop».

О 17:00 на сцені відбудеться розіграш головних призів, 3-х гіробордів, від головних спонсорів магазину електроніки та побутової техніки «ФОКСТРОТ» та гіпермаркету «ТАМ ТАМ». Всі зареєстровані учасники автоматично беруть участь у цій безпрограшній лотереї.

Для цього потрібно лише бути присутнім на розіграші та мати при собі карту JOB CITY. Кожна карта має індивідуальний номер. Щасливих власників гіробордів визначать методом лотереї за номерами карт.

Розважаймося, розвиваймося та допомагаймо разом з ТРЦ «ПортCity»!
У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій»*

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Теги: ПортCity
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