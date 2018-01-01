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На Волині шершні покусали підлітка, хлопець – у реанімації

На Волині шершні покусали підлітка, хлопець – у реанімації
На Волині хлопця покусали шершні, 17-річний постраждалий опинився у реанімації.

До центральної оперативної диспетчерської ЕМД надійшов виклик про те, що 17-річного хлопця покусали шершні, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як виявилося, хлопець перебуваючи у лісі займався заготівлею дров та не помітив поблизу гніздо шершнів. Агресивні комахи напали на хлопця.

І хоча укусів виявилося три – вони завдали важких наслідків. У потерпілого було важке, утруднене дихання, частий пульс, головний біль, нудота, сонливість.

Бригада ЕМД спільно із фельдшером місцевого ФАПу налагодили довенний доступ, надали необхідну екстрену медичну допомогу пацієнту на місці виклику та терміново транспортували його в реанімаційне відділення лікувального закладу.

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Теги: медицина, шершні, лікарня
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