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Непритомних п'яних дітей знайшли на березі волинського ставка

Непритомних п'яних дітей знайшли на березі волинського ставка
В одному з волинських сіл 10-ти та 11-річні дівчата напилися та потрапили в реанімацію.

До диспетчерської центру ЕМД надійшов виклик про те, що в одному із сіл області, на березі ставка знайшли двох дітей без свідомості, - про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Оскільки була ймовірність утоплення, на місце події терміново виїхали дві бригади ЕМД.

Прибувши на місце виклику, медики виявили двох дівчаток віком 10 та 11 років, одна з яких була без свідомості. При обстеженні дітей медики почули різкий запах алкоголю.

Згодом одна з дівчаток, яка була у свідомості, зізналася, що вона із сестрою вживали алкоголь, а тоді пішли на берег ставка спати.

"Медики негайно надали необхідну медичну допомогу, налагодили довенний доступ, внутривенну інфузію, негайно транспортували дітей до лікувального закладу. Оскільки автомобілям ЕМД потрібно було подолати відстань близько 40 кілометрів, чергових медиків лікарні попередили завчасно", - йдеться у повідомленні.

Ще до приїзду екстреної медичної допомоги лікарі реанімації вже чекали на приймальному відділенні. Про цей випадок повідомили в поліцію.

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Теги: діти, алкоголь, лікарня
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