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У центрі Луцька змагатимуться баскетболісти

У центрі Луцька змагатимуться баскетболісти
У центрі Луцька відбудеться турнір з вуличного баскетболу.

"Усіх поціновувачів вуличного різновиду баскетболу організатори запрошують 24 серпня на запальний турнір із не менш запальним призовим фондом - 10 000 гривень", - пише ВолиньSport.

Починаючи з 10 години ранку на Театральному майдані у центрі Луцька всі охочі стрітбольні колективи зможуть позмагатися у форматі 3х3.

Подати заявку для участі можна в двох категоріях: чоловіки та юнаки (U-18).

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Теги: спорт, баскетбол
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