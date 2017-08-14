У центрі Луцька змагатимуться баскетболісти





"Усіх поціновувачів вуличного різновиду баскетболу організатори запрошують 24 серпня на запальний турнір із не менш запальним призовим фондом - 10 000 гривень", - пише



Починаючи з 10 години ранку на Театральному майдані у центрі Луцька всі охочі стрітбольні колективи зможуть позмагатися у форматі 3х3.



Подати заявку для участі можна в двох категоріях: чоловіки та юнаки (U-18).



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