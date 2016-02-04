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До волинської ікони, яка зцілює від раку, віряни підуть пішки

До волинської ікони, яка зцілює від раку, віряни підуть пішки
Волинські паломники візьмуть участь у прочанській ході з Луцька до села Тростянець.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

"Перед Успінням Пресвятої Богородиці наша єпархія відзначає свято Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія». Щороку торжество посилює піше паломництво, яке з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла проходить від обласного центру до с. Тростянець Ківерецького деканату, де в храмі Святої Трійці й перебуває чудодійний образ", - йдеться у повідомленні.

Аби взяти участь у прочанській ході, необхідно 24 серпня, в п’ятницю, о 7.00 прибути до луцького Свято-Троїцького кафедрального собору.

Докладніша інформація у Юрія Нечипорука за тел. (050) 196-17-71.

25 серпня о 9.00 у тростянецькій церкві відбудеться Божественна Літургія, яку очолить владика Михаїл.

Зазначимо, про цю ікону є немало дивовижних історій. Так, немало людей зцілювалися від раку, а бездітні - народжують дітей.

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Теги: церква, ікона
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