До волинської ікони, яка зцілює від раку, віряни підуть пішки
Сьогодні, 17:30
Волинські паломники візьмуть участь у прочанській ході з Луцька до села Тростянець.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
"Перед Успінням Пресвятої Богородиці наша єпархія відзначає свято Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія». Щороку торжество посилює піше паломництво, яке з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла проходить від обласного центру до с. Тростянець Ківерецького деканату, де в храмі Святої Трійці й перебуває чудодійний образ", - йдеться у повідомленні.
Аби взяти участь у прочанській ході, необхідно 24 серпня, в п’ятницю, о 7.00 прибути до луцького Свято-Троїцького кафедрального собору.
Докладніша інформація у Юрія Нечипорука за тел. (050) 196-17-71.
25 серпня о 9.00 у тростянецькій церкві відбудеться Божественна Літургія, яку очолить владика Михаїл.
Зазначимо, про цю ікону є немало дивовижних історій. Так, немало людей зцілювалися від раку, а бездітні - народжують дітей.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
"Перед Успінням Пресвятої Богородиці наша єпархія відзначає свято Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія». Щороку торжество посилює піше паломництво, яке з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла проходить від обласного центру до с. Тростянець Ківерецького деканату, де в храмі Святої Трійці й перебуває чудодійний образ", - йдеться у повідомленні.
Аби взяти участь у прочанській ході, необхідно 24 серпня, в п’ятницю, о 7.00 прибути до луцького Свято-Троїцького кафедрального собору.
Докладніша інформація у Юрія Нечипорука за тел. (050) 196-17-71.
25 серпня о 9.00 у тростянецькій церкві відбудеться Божественна Літургія, яку очолить владика Михаїл.
Зазначимо, про цю ікону є немало дивовижних історій. Так, немало людей зцілювалися від раку, а бездітні - народжують дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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